Bayburt İl Özel İdare Spor sezonun ikinci haftasında deplasmanda mücadele ettiği Fatsa Belediyespor’la 1-1 kalarak deplasmandan 1 puanla döndü.
Deplasmanda oynanan maçın ilk devresi gölsüz kapandı. İkinci devre her iki takımda 3 puan için gol pozisyonları üretmeye başladı.
Maçın 60. dakikasında Fatsa Belediye spor’dan Fatih Çolak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Yediği golden sonra rakip kaleye yüklenmeye çalışan Bayburt ekibi 71. dakikada Emre Hasan Balcı’nın attığı golle durumu 1-1 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve her iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı.
Sezonun ilk iki haftasını bir galibiyet ve bir beraberlik alarak 4 puanla geçen Bayburt İl Özel İdare Spor Ziraat Türkiye Kupasında Rakibi Pazar Spor ile Salı günü Artvin Hopa'da mücadele edecek.
Haftanın maç sonuçları
Fatsa Belediyespor 1 – 1 Bayburt Grup Özel İdare
1461 Trabzon 1 – 0 Çorum Belediyespor
24 Erzincanspor 2 – 2 Serik Belediyespor
Payasspor 1 – 0 Bucaspor
Halide Edip Adıvar SK 2 – 1 Bağcılar SK
Muğlaspor 1 – 0 Karacabey Birlikspor
Gölcükspor 0 – 1 Kocaelispor
Turgutluspor 3 – 0 Diyarbekirspor
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