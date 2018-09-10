Bayburt İl Özel İdare Spor sezonun ikinci haftasında deplasmanda mücadele ettiği Fatsa Belediyespor’la 1-1 kalarak deplasmandan 1 puanla döndü.

Deplasmanda oynanan maçın ilk devresi gölsüz kapandı. İkinci devre her iki takımda 3 puan için gol pozisyonları üretmeye başladı.

Maçın 60. dakikasında Fatsa Belediye spor’dan Fatih Çolak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Yediği golden sonra rakip kaleye yüklenmeye çalışan Bayburt ekibi 71. dakikada Emre Hasan Balcı’nın attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve her iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı.

Sezonun ilk iki haftasını bir galibiyet ve bir beraberlik alarak 4 puanla geçen Bayburt İl Özel İdare Spor Ziraat Türkiye Kupasında Rakibi Pazar Spor ile Salı günü Artvin Hopa'da mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları

Fatsa Belediyespor 1 – 1 Bayburt Grup Özel İdare

1461 Trabzon 1 – 0 Çorum Belediyespor

24 Erzincanspor 2 – 2 Serik Belediyespor

Payasspor 1 – 0 Bucaspor

Halide Edip Adıvar SK 2 – 1 Bağcılar SK

Muğlaspor 1 – 0 Karacabey Birlikspor

Gölcükspor 0 – 1 Kocaelispor

Turgutluspor 3 – 0 Diyarbekirspor