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Bayburtspor Fatsa Deplasmanından 1 puanla döndü.

Bayburt İl Özel İdare Spor sezonun ikinci haftasında deplasmanda mücadele ettiği Fatsa Belediyespor’la 1-1 kalarak deplasmandan 1 puanla döndü.

Bayburtspor Fatsa Deplasmanından 1 puanla döndü.
10 Eylül 2018 Pazartesi 12:26

Deplasmanda oynanan maçın ilk devresi gölsüz kapandı. İkinci devre her iki takımda 3 puan için gol pozisyonları üretmeye başladı.  

Maçın 60. dakikasında Fatsa Belediye spor’dan Fatih Çolak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 

Yediği golden sonra rakip kaleye yüklenmeye çalışan Bayburt ekibi 71. dakikada Emre Hasan Balcı’nın attığı golle durumu 1-1 yaptı. 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve her iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı. 

Sezonun ilk iki haftasını bir galibiyet ve bir beraberlik alarak 4 puanla geçen Bayburt İl Özel İdare Spor Ziraat Türkiye Kupasında Rakibi Pazar Spor ile Salı günü Artvin Hopa'da mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları

Fatsa Belediyespor   1 – 1  Bayburt Grup Özel İdare

1461 Trabzon   1 – 0    Çorum Belediyespor

24 Erzincanspor    2 – 2   Serik Belediyespor

Payasspor   1 – 0  Bucaspor

Halide Edip Adıvar SK    2 – 1   Bağcılar SK

Muğlaspor   1 – 0  Karacabey Birlikspor

Gölcükspor    0 – 1   Kocaelispor

Turgutluspor  3 – 0  Diyarbekirspor

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Etiketler; #bayburtspor
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