Bayburtspor ,Elazığsporu 2-0 mağlup etti.

Misli.com 2. lig Kırmızı Grupta Bayburt özelidarespor Genç Osman’da Elazığspor’u konuk etti.

Bayburt özelidarespor 6 maçında Elazığsporu kendi sahasında 2-0 mağlup ederek 3 puan almasını bildi.

GENÇ OSMAN DA 3 DE 3

Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 14.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 10 puanı bulunan Elazığspor ile karşılaştı.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Elazığ Spor’u erteleme müsabakasında 2-0 galip gelerek 3 puan kazandı ve sahasında 3 de 3 yaparak puanını 9 ‘a çıkardı.

Saat 14.00’ta Genç Osman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı karşılıklı ataklarla fakat gol pozisyonu olmayan bir 45 dakika geçti ve takımlar ilk yarı sonu soyunma odasın 0-0 lık beraberlikle gittiler

İkinci yarıya daha fazla gol için yüklenen ev sahibi Bayburt Özel İdare; aradığı golü sonradan oyuna dahil olan golcüsü Mustafa Bedirhan’ın maçın 75 ve 90 dakikalarda attığı goller ile sonuca gitti ve Elazığ Spor’u evine puansız gönderdi.

Bayburt Özel İdare spor Bu hafta Çarşamba günü Saat: 14.00 da GMG Kastamonu Spor ile deplasmanda mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: OKAN KAYATAŞ (xxx),GÜRCAN DÖNMEZ (xx), MERT BAYKAL (xxx)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Erhan (xxx), Ömer (xxx),Sinan (xxx) ,Pekin(xxx)(Dk.22 Şamil xxx) ,Akın (xx)(Dk.75 Furkan xx) , Savaş (xx) , Deniz (xxx)Nezir (xx)(Dk.75 Taha Yavuz xx) , Kadir Mert (xx)(Dk.65 Musataf Bedirhan xxx), ,Rıdvan(xxx),Can Ahmet (xx) (Dk 75 Yasin xxx)

ELAZIĞ .SPOR: Ahmet ( xx ),Onur (x) ,ÖmER Faruk (xx),Murat (xx)(Dk.80 Cihan x) Kadir ( xx),Selim (xx)(dk.46 İzzet xx) ,Cengizhan (x) ,Hebat (xx) ,Tufan (x), Kadir (xx)(Dk.88 Eren x) ,Yusuf Ensar (xx)

GOLLER.: Dk 75,90 Mustafa Bedirhan Bayburt Özel İdare

SARI KARTLAR: Ömer, Şamil Bayburt Özel İdare, İzzet,Kadir Elazığ Spor