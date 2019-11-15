 ﻿
VALİ CÜNEYT EPCİM’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
Arpalı Belediye Meclisi “Barış pınarı” harekatına destek amaçlı toplandı.
Bayburt türkülerinin gönüllü bekçilerinden biri olan ve de sadece kendi eserleri değil tüm Bayburt türkülerinin koruyucusu olarak öne çıkan Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı...
Trabzon Bayburtlular Dede Korkut derneği projeler için düğmeye bastı.

Bayburtspor Başkanından Çağrı..

ŞİMDİ ZAMANI ..HEP DESTEK ..TAM DESTEK…

Bayburtspor Başkanından Çağrı..
15 Kasım 2019 Cuma 16:08

Değerli Bayburtlular

Lig’in 5.ci haftası göreve getirdiğimiz Bülent Demirkanlı hocamız ile kurduğumuz hayaller ve sizlerden aldığımız sonsuz güç ile yepyeni bir yolculuğa umutla merhaba dedik.

Bu yola çıktığımız ilk günden itibaren sevgi, saygı ve aidiyet duygularıyla bize inanarak yanımızda olan üyelerimiz ve kulübümüze destek vererek ben ve arkadaşlarımı, bu onurlu göreve layık gören tüm Bayburt Özel İdare Sporlulara sonsuz şükranlarımı sunarım.

Yaşanan Başkan değişikliği ardından Akhisar spor maçı sonrası Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu toplanıp;

İlk İcraat olarak Bülent Demirkanlı’yı ekibi ile birlikte göreve getirmek ve ayrıca Kulübümüzün içinde bulunduğu finansal durumu tespit etmek olmuştur. Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılı mali durumu çözümlemek adına önceliklerimizi belirledik. Bu bağlamda gelirlerimizi artırmak için sponsor bulma çalışmalarına öncelik verdik. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm Bayburtlu hemşehrilerimizin kulübe destek vermelerinin yolunu açmak için SMS ile bağış’ta bulunma kampanyasını başlattık.

Tüm operatörlerden 6990’a bağış yazıp SMS göndererek tüm hemşehrilerimiz kulübümüze destekte bulunabilirler.

Sevgili Bayburtlular

Bizler Bayburt Özel İdare Sporumuzun başarılı olabilmesi için planlı bir şekilde çalışırken sizlerin eşsiz desteği yine en büyük gücümüz, motivasyonumuz olacaktır. Hep birlikte yürüyeceğimiz bu yolda Bayburt Özel İdare Sporumuzu teknik ekip ve futbolcularımızı elimizden geldiğince destekleyelim, sezon boyunca formamızın yanında, omuz omuza mücadele ederek Bayburt Özel İdare Sporumuzun eşsiz potansiyelini hep birlikte ortaya koyalım.

Son olarak Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları aşmak için yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm Bayburtlu hemşehrilerimiz’den desteklerini bekliyoruz.

 

Saygılarımla

Bayburt Özel İdare Spor

        Kulüp Başkanı

Şemsettin Çalışkan

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
Başkan Pekmezci’den ŞAGDER’E Ziyaret
Sonraki Haber
TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU BAŞKAN PEKMEZCİ’Yİ ZİYARET ETTİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.