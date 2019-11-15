ŞİMDİ ZAMANI ..HEP DESTEK ..TAM DESTEK…

Değerli Bayburtlular

Lig’in 5.ci haftası göreve getirdiğimiz Bülent Demirkanlı hocamız ile kurduğumuz hayaller ve sizlerden aldığımız sonsuz güç ile yepyeni bir yolculuğa umutla merhaba dedik.

Bu yola çıktığımız ilk günden itibaren sevgi, saygı ve aidiyet duygularıyla bize inanarak yanımızda olan üyelerimiz ve kulübümüze destek vererek ben ve arkadaşlarımı, bu onurlu göreve layık gören tüm Bayburt Özel İdare Sporlulara sonsuz şükranlarımı sunarım.

Yaşanan Başkan değişikliği ardından Akhisar spor maçı sonrası Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu toplanıp;

İlk İcraat olarak Bülent Demirkanlı’yı ekibi ile birlikte göreve getirmek ve ayrıca Kulübümüzün içinde bulunduğu finansal durumu tespit etmek olmuştur. Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılı mali durumu çözümlemek adına önceliklerimizi belirledik. Bu bağlamda gelirlerimizi artırmak için sponsor bulma çalışmalarına öncelik verdik. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm Bayburtlu hemşehrilerimizin kulübe destek vermelerinin yolunu açmak için SMS ile bağış’ta bulunma kampanyasını başlattık.

Tüm operatörlerden 6990’a bağış yazıp SMS göndererek tüm hemşehrilerimiz kulübümüze destekte bulunabilirler.

Sevgili Bayburtlular

Bizler Bayburt Özel İdare Sporumuzun başarılı olabilmesi için planlı bir şekilde çalışırken sizlerin eşsiz desteği yine en büyük gücümüz, motivasyonumuz olacaktır. Hep birlikte yürüyeceğimiz bu yolda Bayburt Özel İdare Sporumuzu teknik ekip ve futbolcularımızı elimizden geldiğince destekleyelim, sezon boyunca formamızın yanında, omuz omuza mücadele ederek Bayburt Özel İdare Sporumuzun eşsiz potansiyelini hep birlikte ortaya koyalım.

Son olarak Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları aşmak için yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm Bayburtlu hemşehrilerimiz’den desteklerini bekliyoruz.

Saygılarımla

Bayburt Özel İdare Spor

Kulüp Başkanı

Şemsettin Çalışkan