Bayburtözelidarespor Kulüp Başkanı Tamer Saka İstifa etti.

Bayburt özelidarespor Kulüp Başkanı Tamer Saka İnstegram hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Tamer Sakanın Açıklaması şöyle:

Değerli Bayburtlu hemşerilerim birtakım Kişiler algı operasyonu yaparak beni ve yönetimimi suçlamalarda bulunuyorlar unutulmasın ki bu kulübü batırıp borç batağına sürükleyenler ne çabuk unutuldu.

Sayın vali beyin kulübe başkan ararken transfer yasağı varken neden kimse gelip talip olmadı da şimdi mekanizma harekete geçti hazır takıma konmaya çalışıyor daha önce bu kulüpte 1 sene futbolculara para ödenmedi 1 sene çalışanların maaşları ödenmedi.

Niye şimdi günah keçisi oldum oynanan oyunları dikkatli takip edin arkadaşlar ben bu kulübü isteyerek almadım vali beyin ısrarıyla aldım sahaya çıkamayan transfer yasağı 8 milyon borcu olan takıma sahip çıktım ben de Bayburt'uyum ben de Bayburt’un çocuğuyum unutulmasın ki transfer yasağını açtık 3 ligden kalan eski borcu 800 milyarı biz ödedik şimdiye kadar neredeydiniz daha önceki yönetimler 8000 milyona transferler yapıp herkes pastasını alırken ben 30 tane futbolcu 2.700 transfer ederek kulübü kara geçirdim bunların 8 ayda ilk peşinatını ödedik ve bu takım şimdi şampiyonluk oynuyor ve ben bunları pandemi sürecinde yaptım Allah İçin şimdi söyleyin ben bunları hak ettim mi bu takımı yürüteceğim diye maddiyatımı vermekte kalmadım sağlığımı da kaybettim.

Ne zaman bu kulüpteki usulsüzlükleri açıklamaya kalktım devletten kulübün incelemesini istedim 3 beş taraftar gurubunu arkalarına alarak benim üstüme oynanmaya başlandı.

Bu kulübün normalde Şemsettin Çalışkan’a iyice araştırılsın borcu yoktur tekrar ödenmeye çalışılıyor buna engel olmaya çalıştım kötü ben oldum birilerinin ayaklarına fena bastım birilerine kulübün parasını peşkeş çekmedim beni operasyon la karalamaya çalışıyor ben kulüple ilgili her akşam sayın valime Bilgi vererek yürüttüm sayın valim iyi bir devlet adamı ona benimle ilgili yalan yanlış şeyler anlattılar kendisi bana zor zamanda kulübe sahip çıktığımı söyledi hizmetlerimden dolayı teşekkür etti.

Senin namusuna şerefine leke getirecek hiç bir şeye izin vermeyiz dedi daha fazla yıpranmadan çok sevdiğim Bayburt spordan istifa ediyorum evet burdan bir daha tekrarlıyorum benim için algı operasyonu yapanları uyarıyorum Bayburt ufak yer benimle uğraşırsanız her şeyi açıklarım ekmeğinizden olursunuz saygılarımla.

Tamer Saka