BAYBURTÖZELİDARESPOR ,İBRAHİM ALANI RENKLERİNE KATTI

Bayburt Özel İdarespor transfer yasağının kalkmasının ardından 7 futbolcu transfer etti.
Şemsettin Çalışkan başkanlığındaki Bayburt Özel idarespor transferden atağa kalktı.
Sarı siyahlı ekip birçok kulübün peşinde koştuğu Etimesgut Belediyespor’un başarılı golcüsü İbrahim Alan’ı renklerine bağladı.
26 yaşındaki forvet ligin ilk yarısında16 maçta 4 gol kaydetmişti.
Temsilcimiz Bayburt Özel İdarespor’un transfer ettiği diğer oyuncular şöyle;
Yunus Emre Kırdal
Ramazan Işık
Ali Fırat Okur
Ömer Esenkaya
Feridun Kıroğlu
Osman Emirkan