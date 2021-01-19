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BAYBURTÖZELİDARESPOR ,İBRAHİM ALANI RENKLERİNE KATTI

Bayburt Özel İdarespor transfer yasağının kalkmasının ardından 7 futbolcu transfer etti.

BAYBURTÖZELİDARESPOR ,İBRAHİM ALANI RENKLERİNE KATTI
19 Ocak 2021 Salı 11:49

Şemsettin Çalışkan başkanlığındaki Bayburt Özel idarespor transferden atağa kalktı.

Sarı siyahlı ekip birçok kulübün peşinde koştuğu Etimesgut Belediyespor’un başarılı golcüsü İbrahim Alan’ı renklerine bağladı.

26 yaşındaki forvet ligin ilk yarısında16 maçta 4 gol kaydetmişti.

Temsilcimiz Bayburt Özel İdarespor’un transfer ettiği diğer oyuncular şöyle;

Yunus Emre Kırdal

Ramazan Işık

Ali Fırat Okur

Ömer Esenkaya

Feridun Kıroğlu

Osman Emirkan

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