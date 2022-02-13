Bayburtözelidare spor 3 puanı 3 golle aldı

Bayburt Özel İdarespor, 25. hafta karşılaşmasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı.

BAYBURTGÜNDEM- Ligin orta sıralarında yer alan Etimesgut Belediyespor karşısında penaltı kaçıran Bayburt Özel İdarespor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. 22. dakikada 10 kişi kalan Etimesgut Belediyespor karşısında rahat bir oyun sergileyen Bayburt Özel İdarespor'a galibiyeti getiren golleri Tayyib Kanarya, İlker Sayan ve Onur Kolay attı. Saat 13.00’te Gençosman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Veli Karakaya, Necmi Demir, Oğuz Akyüz üçlüsü yönetti.

Orta saha mücadelesi ile geçen ilk çeyreğin ardından rakibin hatasını iyi değerlendiren Bayburt Özel İdarespor, pozisyonun devamında penaltı kazandı. 22. dakikada yaşanan pozisyonda Onur kaleci ile karşı karşıya iken Oktay Kancı tarafından düşürülünce maçın hakemi Veli Karakaya beyaz noktayı gösterdi. Oktay Kancı kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Tayyib Kanarya penaltı atışını auta gönderdi.

10 kişi kalan Etimesgut Belediyespor karşısında daha etkili oynayan Bayburt Özel İdarespor aradığı golü 40. dakikada buldu. Emre Şahin’in sağ kanattan çizgiye inip ceza sahasına çıkardığı topa Tayyib Kanarya sert vurdu, top kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0 Bu gol ilk yarının da skorunu tayin eden gol oldu. Maçın ikinci yarısında daha atak oyun sergileyen Bayburt Özel İdarespor, 50. dakikada Onur Kolay ile gole yaklaştı.

Onur Kolay'ın vuruşu direğin dışından dışarı çıktı. 56. dakikada ise Tayyib Kanarya’nın kafa vuruşu direkten döndü. Temilcimiz 65. dakikada ikinci golü buldu. Onur’un ceza sahası içinde çıkardığı pasta topa gelişine vuran İlker Sayan topu filelerle buluşturdu. 2-0 Golün hemen ardından 66. dakikada İlker Sayan'ın sert vuruşu kaleciden döndü, dönen topta Tayyib Kanarya’nın vuruşu ise etkisiz oldu ve top kaleci Emre’nin ellerinde kaldı.

80. dakikada Yunus Eme Yalçın'ın sol kanattan girip kaleye çıkardığı sert şutu kaleci Emre Selen güçlükle tokatlayabildi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Onur Kolay enfes bir gol etti Onur Kolay'ın ceza sahasının dışından sert vuruşunu kaleci Emre Selen seyretlemekle yetindi. 3-0 Kaşılaşma bu skorla biterken Bayburt Özel İdraespor puanını 43'e yükseltti.

Bayburt Özel İdraespor, 26. haftada 19 Şubat 2022 Cumartesi günü Gençosman Stadyumu'nda Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak.





