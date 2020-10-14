BAYBURTÖZELİDARE MANİSA DEPLASMANINDA UMDUĞUNU BULAMADI

Bayburtözelidarespor Manisa deplasmanından puansız döndü.
Bayburtözelidarespor Manisa deplasmanında Turgutlusporla karşılaştı.Karşılaşmayı Eren Gökmen,Ali Etlikçi,Levent Yeşilyurt ,hakem üçlüsü yönetti.
Manisa Turgutlu Yedi Eylül stadında 14.00 de oynanan maçta Turgutluspor karşısında 1-0 mağlup oldu.Bayburt Özel İdarespor Turgutlu 7 Eylül standında saat 14.de oynanan maçta ,Turgutluspordan puan alamadı.
Turgutlusporun golünü 70.dakikada Süleyman Özdamar kaydetti.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ligin 5.Haftasında Manisa deplasmanda Turgutlu sporla oynadığı maçtan puan alamadı.
Bayburt özel idare spor önümüzdeki hafta 20 Ekim salı günü ,Etimesgut belediyespor’la karşılaşacak.