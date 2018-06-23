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Bayburtlu Yıldız Adayı

İstanbul Ümraniye sporda oynayan yıldız adayı Bayburtlu futbolcu ,orta saha ve sağ bek de gösterdiği performansla kendinden söz ettirmeye başladı.

Bayburtlu Yıldız Adayı
23 Haziran 2018 Cumartesi 17:24

Ümraniyespor genç takımında oynayan Bayburt Pınarcık köyünden 18 yaşındaki Oğuzhan Çöpür bu sene ki orta saha ve sağ bek de gösterdiği performansla kendinden söz ettirmeye başladı.

Geleceği parlak olan yıldız bir çok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.

Gelecekte büyük bir yıldız olacağı söylenen genç oyuncu hepimizin gurur kaynağı olmaya hazırlanıyor.

Oğuzhan:Eğer ailem destek olmasaydı, bugün bu konumda olmam imkânsızdı. Onların hakkını ne yapsam ödeyemem dedi.Oğuzhan çok çalışacağını ve şansımda yaver giderse ilerde tam profosyonel bir futbolcu olacağını ,hedefinin spor toto süper lig olduğunu ifade etti.

Bizlerde Bayburtlu hemşerisi olarak kendisine başarılar diliyoruz..

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