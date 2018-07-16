27 Temmuz ‘da yapılacak kongre öncesi Bünyamin Yazoğlu açıklamalarda bulundu.

BayburtİlÖzel İdarespor Kulübü’nde belirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bayburt Grup’un sponsor desteğini çekmesinin ardından Bayburt İl Özel İdarespor olarak yoluna devam eden kulüpte geçici yönetim belirlenmiş ve geçici yönetim kurulunun kulübün lige katılması için gerekli kararları aldıktan sonra Başkan ve yönetimi istifa ederek tekrar aday olmayacaklarını belirttiler.

Hikmet Şentürk ‘ün BayburtİlÖzel İdarespor Kulübü’nde aday olmayacağını belirtmesinin ardından İstanbul Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu aday olduğunu açıkladı.Bayburt’ta Vali Ali Hamza Phlivan ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memişin daveti üzerine Bayburt’a gelen Bünyamin Yazoğlu Kulübün durumunu görüştü ve ardından sosyal medya yoluyla açıklamalarda bulundu.

Yazoğlunın açıklaması şöyle:

15 Temmuz Şehitlerine ve Gazilerimize ,bile isteye sokaklara çıkan tüm Türk Milletine şükranlarımı sunuyorum.

Çarşamba günü Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız tarafından aranarak Memleketimiz Bayburt’a davet edildik.

Aile Büyüğümüz Şeref yazoğlu da Bayburt sporumuz için Bayburt’a göndermiştir.İki gün Bayburt’ta kaldık.Valimiz ,Belediye Başkanımız ve Ak Parti İl Başkanımızla görüştük.

Valimiz ve Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmede Kulübün genel durumuyla alakalı bilgi sahibi olduk.

Adaylığımızı açıklamaya gitmiştik.

Bu Kulüp sonuçta tüm Bayburt’un kulübüdür.Tüm yetkililere bu konuda teşekkürlerimizi sunuyorum.Bizimle ilgilendiler.Kulübün gidişatıyla alakalı iyi şeyler olmasını istiyorlar.Bayburtsporun güzel yerlere gelmesini istiyorlar.

Bu süreci değerlendirirken Kulübün bir takım borçları olduğunu gördük.Bu borçlarla alakalı Belediye Başkanımızın elinde bir takım belgeleri paylaştı.Bizler bu Kulübü yönetmeye adayız fakat Kulübü sıfır borçla teslim etmeleri gerekiyor.Bu sağlandığı zaman ,zaten adaylığımızı açıklamıştık.Kongrede yönetim kurulumuzla birlikte aday olacağımızı söyledik.Hemşerilerimiz şöyle düşünebilirler,borç olsa ne olacak alınsın edilsin,burada mevzubahis borcun rakamı değil ,Kulübün tertemiz bir şekilde alınıp devredilmesi meselesidir.örneğin ben sayın valimize bu görüşmede şunu söyledim.Biz veya herhangi birisi bu Kulübü bu borçla almayı kabul dahi etsek, sizler buna karşı gelmeniz gerekir.

Eğer biz bu külübü borçla alırsak ,biz veya herhangi biri ,borçla aldık borçla devrederim havası doğurur ve alışkanlık haline gelir ,bunun önüne geçmek için bu borcun sıfırlanması gerekir.

Bayburtgrup adına sayın Başkanımız Hikmet şentürk bu Kulübe altı yıl hizmet etmiştir.Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Bu bakiyeyi tertemiz edip kulübü teslim etmeleri onlara ve Bayburtluya yakışandır.

Sayın Valimiz,Belediye Başkanımız ,İl Başkanımız Bu Kulübün devamı için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarına şahit oldum ,Bayburtlu hemşerilerimizin bunu bilmesini istiyorum.

Maalesef bazı söylemler duyuyoruz borcu bahane edip Kulübün alınmadığını,borç şu kadarken bu kadar söylendiği gibi söylemler oluyor.bular doğru değildir.Bizim anlattıklarımız tamamen doğrudur.Zaten borçla alakalı evraklar belediye başkanımızın elindedir.

Biz Rahmetli onursal Başkan Kurban Yazoğlu ve Efsane Başkan Şeref Yazoğlunun ailesiyiz.Yazoğlu Ailesi kendini ispatlamıştır,hata yapmak gibi bir lüksümüz yoktur.

Şayet Kulübü yeni yönetimle devralırsak ,canımızı,gövdemizi her türlü ağırlığın altına koyabilecek kapasitedeyiz.Bundan dolayı hiçbir sıkıntı yaşamayız.Bayburt’ta sadece spor alanında değil bir çok alanda birlik,beraberliğin sağlandığını göreceksiniz.Biz sadece Kulübün tertemiz bir şekilde bize devredilmesini istiyoruz.Bayburtluya yakışanda budur zaten.

Erdal Yazoğlu’da Kulübün Mali Yapısı hakkında bilgi verdi.

Erdal Yazoğlu:

Kulübün durumuyla alakalı herkesin her şeyi bilmesi gerektiğini düşünerek sizlere bu açıklamayı yapıyoruz dedi.

İlk önce şunu ifade edeyim ki,borç fazla gösterilerek Kulüp alınmamaya kalkılıyor diye bir algı oluşturuluyor.

İlk kongrede ayın 28’inde ibra edilen borç var.Bu borcun zaten 950.000 liralık kısmı kendi iç bünyesinde çözülmüş. Şu andaki Real borç futbolculardan kaynaklı 380.000 Tl ,Sigorta prim borçlarından kaynaklı 245.000 Tl iki ayda ödemek şartıyla,mevcut borçlar bunlar.Biz şunu söyledik ,borcun miktarı ister bir tl ister bir milyon tl olsun biz bu kulübü borçsuz bir şekilde alırız,borçsuz bir şekilde bırakırız.

Bizler Hikmet Şentürk’ün adaylığı açıklanırken ortaya çıkmadık,28’inde Bayburtgrubun sponsorluğu bitip ,daha sonra Bayburt il özel idaresiyle yönetime devam edip ,Başkanlığı bırakması neticesinde oluşan bir adaylıktır.

Bizler borcu olduğu taktirde Kulübü almayacağız.

Şu anda Kulübün kasasında olan 2018,2019 yılları için verilen sezon katılım payıdır.Yani,yeni yönetimin payıdır.

Bizler Bayburt’a geldiğimizde taraftar ların bizi karşılaması süpeküle edildi.Bizleri karşılayan taraftar gurupları bizim yanımızda çalışanlar değildir.Bizimle gönül bağı olan kardeşlerimizdir.Zaten Klubü bize borçsuz teslim etseydiler ,bizler şehirde kalıp ,Şehrin önde gelenleriyle fikir alışverişinde bulunacaktık.

Şu anda sözleşmesi devam eden yedi tane futbolcu var .Bu futbolcuların içerde alacakları var.İçerde alacakları bulunan futbolcuların getir götür maddesi bulunan ,içerdeki alacaklarına karşılık getir gür karşılığında borçları silinmesi talep ediliyor ve yedi tane futbolcunun sözleşmesi fesh edilme durumuna geliyor.

Güray Gazioğlu Sivas Belediyesiyle anlaşıyor,60.000 tl getir götürü var.30.000 tl ile futbolcunun sözleşmesi bitiyor.Ali Kemalin 25.000 lira getir götürü var.25.000 lirada içerde alacağı var.Diyorsunuzki getir götür maddesi uyarınca sözleşmesi boşa çıksın.Aykut Sarıdoğan aynı şekil 100.000 lira maddesi 40.000 liraya diyorsunuz.Coşkun Yılmazın 50.000 lira getir götürü var 25.000 lirayla bırakıyorsunuz,Darıcayla anlaşıyor.Van Büyükşehir Belediyesi Güney Tuzcuoğlu anlaşyor 100.000 lira getir götür maddesi var.Biz Yetkililerin yanındaki söylemimizde bu fotbolcuların gittiğinde gelen para sizindir dedik.Ama yedi tane kemik kadrodan oluşan futbolcuları gönderiyorsunuz.

Bur da belirtelim ki biz veya başkası gelecek yönetimin eli zayıflatılmak isteniyor.

Bu Futbolculara buradan teşekkür ediyorum hala bekliyorlar hiçbir yere imza atmadılar.Bizi değil Bayburt sporu bekliyorlar.

Bayburtgrup Amatörden alıp bu Kulübü Profesyonel yapmıştır.Allah razı olsun.Fakat son noktada yapılan yanlıştır.Akıl hocası kimse yanlış yönlendirmiştir.Yani futbolcuların getir götürle sözleşmesinin iptal edilmesi yanlıştır.

Sıfır borç ve kasadaki parasıyla birlikte almaya talibiz.Birde çim sahanın yapımıyla alakalı gelen bir para var bu bizi bağlamıyor.Çim saha yaplı olmasıyla birlikte ,kasamızda 291.000 tl sezon katılım bedeli 2018,2019 ile alakalı yatandır.Parasıyla beraber teslim alıp gerekli kadroyu yapmaya biz hazırız.

Bizler 27temmuzda yapılacak kongrede takımı teslim alırız ,fakat şartımız 27’sinden önce sözleşmelerin protokollerin imzalanması gerek. Bizim bu süreçte futbolcularla ön protokol yapmamız lazım.Burdan sıfır borç olduğuna dair Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız onaylarsa Takımı alırız.Sizin 28 Temmuzda ibra ettiğiniz bir borç var ,1.600.000 tl bunun 950.000 lirasını zaten ödemişsiniz.Biz sıfır borçsuz kulüp istiyoruz ve kasamızdaki parayı da biliyoruz.