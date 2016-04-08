Bayburtgurp puansız döndü

Bayburt Grup, 34. hafta karşılaşmasında Erzincan deplasmanına konuk oldu.

Bayburtgurp puansız döndü
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Bayburt Grup, 34. hafta karşılaşmasında Erzincan deplasmanına konuk oldu. Ligde play-off mücadelesi veren Erzincanspor daha üstün oynadığı maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.   Erzincan 13 Şubat Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan maça Bayburtlu taraftarda yoğun ilgi gösterdi. Sezer Tuna, Barış Baydemir ve Gökmen Canlıdinç üçlüsünün yönettiği maçta Erzincanspor'a galibiyeti getiren golleri 42'de Burhan Coşkun ve 59'da Uğur Uğur atarken Bayburt Grup'un golünü ise uzun süren sakatlığın ardından sahalar dönen Fatih Arat kaydetti. 82. dakikada Ali Koçak'ın yerine oyuna dahil olan Fatih Arat, 83. dakikada golü atan isim oldu. Karşılaşma Erzincaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Ligin 34. haftasında alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Kastamonuspor 1966 - Niğde Belediyespor: 2-1 Bergama Belediyespor - Beylerbeyispor: 0-0 Çatalcaspor - Manavgatspor: 0-0 Batman Petrolspor - Körfez İskenderunspor: 0-1 Çine Madranspor - Dersimspor: 1-2 Çorum Belediyespor - Gölcükspor: 2-1 24 Erzincanspor - Bayburt Grup Özel İdare: 2-1 Sandıklıspor - Tavşanlı Linyitspor: 1-1 Van BBSK - Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Etiketler; #Bayburtgurp puansız döndü
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