Bayburtgrup kendi sahasında 1 puana razı oldu

Genç Osman Stadyumu’nda oynan karşılaşmaya hızlı başlayan Bayburt ekibi 3. dakikada gole ulaşırken rakibinin ilk yarıda bulduğu iki pozisyonun da gol olmasına engel olamadı. Karşılaşmanın ikinci devresi ise tamamen orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Taraftarlar sık sık yere yatan ve zamana oynayan Çorumlu sporculara tepki gösterdi. Bayburt uzatma dakikalarında ise, berberliği yakalayan golü kaydetti ve güçlü rakibi karşısında kendi sahasında 1 puan çıkarabildi.Maçtan dakikalarMaçın henüz 3. dakikasında korner atışı kazanan Bayburt’ta topun başına Yener Demirci geçti. Meşin yuvarlağı ön direğe iyi kesen Yener’in ortasında defanstan gelen Ömerül Faruk İşler iki rakibinin arsında zor pozisyonda takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0Golün arından toparlanan Çorum ataklarını hızlandırdı. 18. dakikada soldan gelen Çorum’da Yakup alkan ortayı yaptı. Seken topla kaleciyle karşı karşıya kalan Salim Uzun düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı. 1-137. dakikada Celal Hanalp, sağ çaprazda önünde kalan topa çok sert vurdu. Kaleci üzerine gelen topu rahat çıkardı.40. dakikada Çorum yine soldan bastırdı. Gelen ortada Yakup Alkan düzgün bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı Bayburt ağlarına gönderdi. 1-2Karşılaşmanın ikinci devresi tamamen orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takımda gol pozisyonu üretemezken uzatma dakikalarının sonunda sahneye Bayburt’un başarılı forveti Oltan çıktı. Yener Demirci’nin frikik atışını kullandığı topa iyi yükselen Oltan meşin yuvarlağı 90’a gönderdi. 2-2STAT: GENÇ OSMANHAKEMLER: HÜSEYİN ÇİFTSÜREN XX, NURETTİN ÇİÇEK XX, SELMAN TİMUR XXBAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Erhan xx, Ömerül xx, Celal xx, Onur xxx, Yener xxx, Yücel xx ( Dk. 55 Anıl xx ) , Sinan x ( Dk. 42 Furkan x) , Yasin xx ( Dk 87 Hayri Mert? ), Koray xx, Erçin xxx, Oltan xxxÇORUM BLD SPOR: Burak x, Sebahattin x, Çağrı xx(Dk.65 Bilal x), Yakup xx, Abdullah x( Dk. 69 Erkut xx), Hüseyin xx, İmam xx, Aykut Emre xx, Ufuk xx, Emrullah xx, Salim xx ( Dk. 46 Yakup x ),GOLLER: DK.3 Ömerül, Dk. 90 Oltan Yü ( Bayburt Grup Özel İdare), Dk 19 Salim , Dk 40 Yakup ( Çorum Bld)SARI KARTLAR: Yener,Koray,Yasin ,Oltan (Bayburt Grup),Emrullah ( Çorum Bld)