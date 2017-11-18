Bayburtgrup kendi evinde bir puana razı oldu.

Bayburt Grup İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00’da başlayan karşılaşmada Çatalca Spor’u ağırladı.
Mücadelenin ilk dakikalarında köşe vuruşunda 5. Dakika da Berkay ile öne geçen takımımız 4 dakika sonra kaleci İsmetin hatası ile rakip takımdan deniz serbest vuruşu ile beraberliği sağladı.
İlerleyen dakikalar da gol yollarında bir aktivite olmayınca ilk 45 dakika sonunda takımlar 1 – 1 lik sonuçla soyunma odasına gittiler.
Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Bayburt Grup aradığı golü bulamayınca 16 sıradaki Çatalca Spor ile berabere kalarak birer puanı paylaştı.
STAT: GENÇ OSMAN
HAKEMLER: AHMET BALKAN X, SUAT FİDAN X, HARUN REŞİT GÜNGÖR X
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: İsmet x, Ali xx( Dk 70 Yunus x), Mert x, Gökhan x (Dk 46. Nazif x), Özkan x, Güray x, Berkay xx, Rahmi x, Hasan x ( Dk 73 Murat x), Hüseyin Ali x, Aykut x
ÇATALCA SPOR: Doğan xx, Eyüpcan xx, Sadık xx, Serkan xx, Cengizhan x, Sinan xx(Dk.83 Sedat x), Barış xx, Emre xx, Mehmet xx( Dk.68 Ömer x), Deniz xx (Dk.56 Onur x) , Ufuk x
GOL : Berkay ( Bayburt Gurup),Deniz ( Çatalca Spor)
SARI KARTLAR: Rahmi,Aykut ( Bayburt Grup),Onur,Barış,Sadık,Doğan ( Çatalca Spor)
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