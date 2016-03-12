BAYBURTGRUP İZMİRDEN İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Bayburt Grup Özel İdare Spor sezonun ilk yarısında kendi sahasında mağlup olduğu Bergama Belediyespor’a deplasmanda aynı skorla 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

BAYBURTGRUP İZMİRDEN İSTEDİĞİNİ ALAMADI
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STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Ahmet Alemdar (xx), Gökhan Coşar (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Emir (xxx)- Önder (xxx), Birhan (xxx) (Dk.90+1 Macit), Harun (xx), Berkay (xx) (Dk.67 Tuncer xx), Mehmet (xx), Bilal (xx), Fuat (xxx), Metehan (x) (Dk.62 Berkant xx), Emre (xxx), Yavuz (xx)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Can (xxx)- Ali (xx) (Dk.82 Süleyman), Yener (xx), Uğur (x) (Dk.33 İbrahim x), Yunus Emre Yalçın (x) (Dk.72 Murat x), Erçin (xx), Yunus Emre Eserdi (xx), Murathan (x), Yasin (xx), Ömer (x), Oltan (x)
GOL: Dk.5 Emre (Bergama Belediyespor)
SARI KARTLAR: Önder, Metehan, Emir, Berkay (Bergama Belediyespor), Oltan, İbrahim (Bayburt Grup Özel İdare)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play off yarışına tutunmak isteyen Bergama Belediyespor, evinde zirve takipçisi Bayburt Grup Özel İdare'yi 1-0 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretine nokta koydu.
Bergama Belediyespor'un tek golü 5'inci dakikada Emre'den geldi. Ev sahibi ekibin yeni teknik direktörü Murat Gürkan Zora takımın başında çıktığı ikinci müsabakada 3 puanla tanıştı. Bu sonuçla Bergama Belediyespor, puanını 39'a yükseltirken Bayburt ekibi 51 puanda kaldı.


Etiketler; #BAYBURTGROUP
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