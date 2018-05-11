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Bayburtgrup ilk Maçında mağlup

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor play-off mücadelesinde eşleştiği Düzcespor’la ilk maçını deplasmanda yaptı.

Bayburtgrup ilk Maçında mağlup
11 Mayıs 2018 Cuma 18:52

Düzcespor aldığı ceza dolayısıyla taraftarından yoksun olarak çıktığı maçtan galip ayrılmasını bildi. İlk maçtan 1-0 mağlup ayrılan Bayburt Grup, 15 Mayıs’ta Gençosman’da Düzcespor’la rövanş maçına çıkacak.    Düzce 18 Temmuz Stadyumu’nda saat 16.00’da Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Seyfettin Ünal üçlüsünün yönetimiyle başlayan maç yağmurlu bir havada oynandı. Oyuncuların topla oynamakta güçlük çektiği zeminde oynanan maçın başında Düzcespor Kulübü Başkanı Mustafa Özdemiroğlu Bayburt Grup taraftrını maraton tribününe aldırdı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Düzcespor 64. dakikada golü buldu. Tayfun Yanar’ın attığı gol Düzcepsor’a galibiyeti getirdi. İlk maçı 1-0 kaybeden temsilcimiz 15 Mayıs’ta Gençosman’da rövanş maçına çıkacak.

 Taraftarı önünde çıkacağı maçta iki farklı galibiyet alması taktirde turu geçerek olan Bayburt Grup, Bayrampaşa- Kemerspor maçının galibi ile final maçına çıkacak.  Öte yandan Bayburt Grup taraftarının 90 dakika boyunca desteğini esirgemediği Düzce maçını Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de izledi.

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