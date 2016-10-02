Bayburtgrup ilk Galibiyetini aldı

Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bayburt Grup, ligin 5. Haftasında sahasında ağırladığı Manavgatspor’u Yener Demirci’nin frikikten bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Bayburt Grup ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

Genç Osman Stadyumu’nda oynanan ve Adnan Deniz Kayatepe, Mutlu Çiğdem, Kemal Elmas hakem üçlüsünün yönettiği karşılama saat 14.30’da başladı.



Karşılaşmanın ilk 20 dakikası her iki takım için de hem oyun hem skor olarak kısır geçerken, 23. dakikada kazanılan frikikte topun başına Bayburt Grup’un başarılı oyuncusu Yener Demirci geçti. Yaklaşık 30 metreden kaleci ve barajın hatasını fark ederek akıl dolu bir vuruş yapan Demirci meşin yuvarlağı yerden ağlara gönderdi. İlk devrede her iki takım adına da başka pozisyon gerçekleşmezken oyuncular bu skorla soyunma odasına girdi.



Mücadelenin ikinci devresine kontrollü ve agresif futbol anlayışıyla başlayan temsilcimiz oyunu rakip yarı alana yıktı. 51. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına yine yener geçti. Kaleyi çaprazdan gören pozisyonda Yener Demirci sert vurdu, yere de çarpan top ağlarla buluştu.

Golün ardından rakibi karşısında iyice rahatlayan temsilcimiz oyun üstünlüğünü maç sonuna kadar devam ettirerek 3 puanın sahibi oldu.







STAT: GENÇ OSMAN



HAKEMLER: ADNAN DENİZ KAYATEPE**, MUTLU ÇİĞDEM**, KEMAL ELMAS**



BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Erhan x, Sergen xx, Celal xx, Onur xx, Yener xxx, Yücel xx, Sinan xx, Tuncay xx ,Aykut xx, Vehbi Furkan x, Oltan xx



MANAVGAT SPOR: İsmail x, Fikret x, Öner xx, Deniz xx, Ahmet x,Anıl xx, Feyyaz xx , Halil xx, Hakkı xx, Burak xx, Kemal xx,



GOLLER: DK.23, 50 Yener ( Bayburt Grup Özel İdare)



SARI KARTLAR: Ahmet,Oltan (Bayburt Grup), Deniz,(Manavgat .)

