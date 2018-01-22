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Bayburtgrup ikinci yarıya üç puanla başladı

Bayburt Grup İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.30’da başlayan karşılaşmada Erzin Belediye Spor’u ağırladı.

Bayburtgrup ikinci yarıya üç puanla başladı
22 Ocak 2018 Pazartesi 16:38
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Mücadelenin ilk dakikalarında atak üstüne atak yapan takımımız dakikalar ilerleyip aradığı golü bulamayınca takım Ali Ercan’ın attığı gol ile 0- 1 mağlup duruma düştü.

Yenilen golün şokunu üstünden atmaya çalışan Bayburt Grup gol için atak geliştirse de sonuca ulaşamadı.

İkili mücadele oluşan bir pozisyon da Ev sahibi takımdan Özkan’ın boğazını sıkan ve itekleyen Erzin Bld. Spordan Umut hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İlerleyen dakikalar da gol yollarında bir aktivite olmayınca ilk 45 dakika sonunda takımlar 0– 1 lik sonuçla soyunma odasına gittiler.

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Bayburt Grup aradığı golleri 63 dakika da Güray, 77 Dakika da Güney ve 90 dakika da Aykutun golleri ile bularak skoru 3 – 1 e getirdiler.

Başka da atak ve sonuç belirleyici hareket olmayınca Bayburt Grup evinde Erzin Bld. Sporu 3 gol ve 3 puanı alarak uğurladı.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: HARUN TOPLAR X,OKAN GÜRDİŞ X, SERVET BOZKURT X

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: İsmet xx, Mert x,Gökhan x(Dk. 62 Güray xx),Özkan xx, Yunus x(Dk.82 Aykut xx), Rahmi xx, Hasan x x, Haci Şükrü x( Dk. 46 Eren xx) , Zafer x x,  Güney xx, Ali Kemal  

ERZİN BLD. SPOR: Emre xx, Nureddin x, Ali xx, Ender x, Melih  x , Önder  xx, Sefa x x, Şerif  xx, Tugay xx, Umut  x, Sefa  x

GOL : Güray ,Güney,Aykut (Bayburt Grup),Ali Ercan (Erzin Bld

SARI KARTLAR: Gökhan ( Bayburt Grup) Tugay (Erzin Bel. Spor)

KIRMIZI KART: Umut (Erzin Bld)

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