Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bayburt Grup, sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor karşısında galip gelen taraf oldu. Karşılaşmanın hakeminin 2’si Bayburt Grup aleyhine 3 penaltı bir kırımız kart gösterdiği karşılaşmayı Bayburt Grup, 4-1’lik net skorla kazandı.

Saat 15;00 da Genç Osman’da oynan karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. Mücadelenin henüz 8. dakikasında gelen ara pasıyla topla buluşan Hüseyin düzgün bir vuruşla topu ağlarımıza gönderdi. 0-1

Bu dakikadan sonra beraberlik için batıran sarı siyahlılar aradığı golü 1. Dakika sonra 9 dakika da Hasan Gündoğdu ile buldu. Kendi yarı sahasından önüne atılan topu sürükleyen Hasan Gündoğdu Çaprazdan vurduğu top herkesin izlemesiyle topu filelerle buluşturmayı da başardı. 1-1

Karşılaşmanın 33. Dakikasında ise topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalacak olan Baran’a arkadan yaptığı müdahale ile Kızılcabölük Spor Sağ Beki Semih maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kırımızı karta oyundan düşen Kızılcabölük, 39. Dakikada Batuhan Er’in kafayla attığı gole engele olmazken, 45. Dakikada kullandığı penaltı atışından ise yararlanamadı. 2-1

İkinci devreye sarı siyahlılar etkili başladı. 50. Dakikada organize bir şekilde rakip ceza sahası içerisine kadar gelen temsilcimizde Hasan Gündoğdu düzgün bir vuruş yaparak ağlara gönderdi. 3-1 Bu golün ardından rakip yine bir penaltı atış kazandı. Ancak maçın yıldızı kaleci Gökhan Aslan, Emir Can’ın kullandığı Penaltıyı yine muhteşem bir kurtarış yaparak gole müsaade etmedi.

64. Dakikada bu kez penaltı düdüğü Bayburt için çaldı. Soldan atağı sürükleyen ve ceza alanı içine giren Hasan Üstübücüye yapılan müdahele ile verilen Penaltı atışında Topun başına geçen Batuhan Er meşin yuvarlağı filelerle buluşturmayı başardı. 4-1

Karşılaşma bu skorla sona ererken 3 puanın sahibi olan Bayburt Grup, 42 puanla 8. Sıraya yükseldi.

STAT: GENÇ OSMA

HAKEMLER: CAN CENGİZ XX,EMRAH AKKAYA XX, SELİM KONUKÇU X

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Gökhan Aslan xxx, Yücel xxx, Erçin xxx, Gökhan Köseoğlu xxx, Aykut Sarıdoğan x( Dk. 46 Yener xx) , Batuhan xxx( Dk.84 Sinan xx) ,Sertaç xx , Baran xxx , Hasan xxx, Onurxxx, Hasan Üstübücü xxx( Dk 72 Selçuk xxx) ,

KIZILCABÖLÜK SPOR: Bahadır x, Semih x , Tayfun xx, Hüseyin xx, Muhittin x, Reha x ( Dk.46 Fatih xx ), Canberk x (Dk. 37 Özer x ), Ali xx, Taygun x (Dk. 56 Mustafa xx ), Emircan xx, Kerim xx

SARI KARTLAR: Aykut, ( Bayburt Grup ) ,

KIRMIZI Kartlar: Semih ( Dk. 33 ) Kızılcabölük

Gol: Dk. 9, 50 Hasan Gündoğdu , 39 ,64 Batuhan ( Bayburt Grup )Dk. 8 Hüseyin (Kızılcabölük Spor )