BAYBURTGRUP GALİBİYET SERİSİNE DEVAM ETTİ

Bayburt Grup Özel İdare Spor kendi sahasında ağırladığı Batman Petrol Spor’u 2-0 mağlup ederek son 9 lig maçını galibiyetle kapatarak önemli bir rekoru elde etmiş oldu.

Bayburt Genç Osman Stadyumunda saat 13.oo de başlayan maçın biletlerinin büyük bir bölümü bir gün önceden tükenmişti. Maça hemen hemen her yaştan seyirci geldi ve bu karşılaşmayı izleme fırsatı buldu. Maçın oynanacağı sabaha karşı başlayan ve yaklaşık 3 saat devan eden kar yağışı stadın zeminini olumsuz etkiledi. Şehirdeki atmosferin yansıdığı Genç Osman Stadyumundaki maça, her iki takımda kontrollü başladı ve kontra ataklarla rakip kaleye gitmenin yollarını aradılar. Batman Petrolspor’a göre, Bayburt Grup ayağa paslar yaparak rakibini kendi sahasında oynamaya mecbur bıraktı. İlk 45 dakikada pozisyon üstünlüğü ev sahibi ekip Bayburt Grup Özel İdare Spor’da olmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gittiler.

Maçın ikinci devresine tribünleri dolduran muhteşem taraftarının etkisiyle Bayburt Grup pozisyonlar üreterek başladı. Bu haftaki taraftarlar biraz daha ahenk içerisinde tezahüratlarını yapınca futbolcular daha istekli bir maç oynamaya başladılar. Rakip Batman Petrolspor iyi ve güçlü bir ekip olduğunu mücadelesiyle ortaya koyan bir takım görüntüsündeydi. Sahanın kaygan olması galibiyeti çok isteyen Bayburt Grup Özel İdare Spor’lu futbolcuların oyun düzenini olumsuz etkiledi. Dakikalar ilerledikçe gol arayan Bayburt Grup aradığı golü 56. dakikada Oltan Karakullukçu’nun ayağından buldu ve 1-0 öne geçti. Yediği golden sonra gol bulmak için Bayburt Grup’un kalesine yüklenmeye başlayan Batman Petrolspor, kalesinde açıklar vermeye başladı. Üst üste pozisyonlar bulan Bayburt Grup Özel İdare Spor 86. dakikada kazandığı serbest vuruşta, kafayla topu ağlara gönderen takım kaptanı Yunus Emre Eserdi , takımını 2-0 öne geçirmiş oldu. Bu dakikadan sonra her iki takımda gol atamadı ve maç ev sahibi ekibin 2-0 lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bayburt Grup aldığı galibiyetle ligdeki puanını 51 yaptı ve gruptaki yerini ikinci sıraya yükseltmiş oldu. Bayburt Grup Özel İdare Spor gelecek hafta deplasmanda Bergama Belediyespor’la karşılaşacak.

Haftanın maç sonuçları

Bayburt Grup Özel İdare 2 – 0 Batman Petrolspor

Gölcükspor 1 – 0 Çine Madranspor

Darıca Gençlerbirliği 2 – 0 Sandıklıspor

Beylerbeyispor 3 – 1 Dardanelspor

Niğde Belediyespor 0 – 0 Çatalcaspor

Dersimspor 1 – 0 Manavgatspor

24 Erzincanspor 1 – 1 Bergama Belediyespor

Körfez İskenderunspor 1 – 0 Tavşanlı Linyitspor

Çorum Belediyespor 0 – 0 Van BBSK