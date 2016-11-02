Bayburtgrup Deplasmanda beraberliğe razı oldu

Buca İlçe Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0 beraberlikle gittiler.
Maçın ikincidevresine iyi başlayan ev sahibi ekip Altay oldu. Bayburt kalesine sağlı sollu ataklarla yüklenen Altay 63. dakikada aradığı gölü Murat Uluç’un ayağından buldu 1-0 . Yediği golden sonra Bayburt Grup 10 dakika içerisinde 3 oyuncu birden değiştirdi. Beraberlik gölünü bulmak için rakip kaleye yüklenen Bayburt Grup 78. Dakikada Celal Hanalp’ın kaydettiği golle beraberliği sağladı 1-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan puanları paylaşarak ayrıldılar. Deplasmandan aldığı beraberlikle puanını 13 yapan Bayburt Grup Özel İdare Spor Pazar günü Genç Osman Stadyumunda Çorum Belediyespor’u ağırlayacak.
Haftanın maç sonuçları
Altay 1 – 1 Bayburt Grup Özel İdare
24 Erzincanspor 1 – 1 Cizre Spor
Kozan Belediyespor 0 – 0 Manavgatspor
Beylerbeyispor 1 – 1 Erzin Belediyespor
Çorum Belediyespor 4 – 2 Karacabey Birlikspor
Kartalspor 0 – 3 Kocaelispor
Gölcükspor 2 – 2 Ankara Demirspor
Sancaktepe Belediyespor 0 – 0 Van BBSK
Kızılcabölükspor 2 – 2 Kütahyaspor