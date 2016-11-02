Bayburtgrup Deplasmanda beraberliğe razı oldu

Ligin güçlü ekiplerinden Altayspor’la deplasmanda karşılaşan Bayburt Grup, geriye düştüğü maçtan eşitliği yakalayarak 1 puanla ayrılmayı bildi.

Bayburtgrup Deplasmanda beraberliğe razı oldu
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Buca İlçe Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0 beraberlikle gittiler.

Maçın ikincidevresine iyi başlayan  ev sahibi ekip Altay  oldu. Bayburt kalesine sağlı sollu ataklarla yüklenen Altay 63. dakikada aradığı gölü  Murat Uluç’un ayağından buldu 1-0 . Yediği golden sonra Bayburt Grup 10 dakika içerisinde 3 oyuncu birden değiştirdi. Beraberlik gölünü bulmak için rakip kaleye yüklenen Bayburt Grup 78. Dakikada Celal Hanalp’ın kaydettiği golle beraberliği sağladı 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan puanları paylaşarak ayrıldılar. Deplasmandan aldığı beraberlikle puanını 13 yapan Bayburt Grup Özel İdare Spor Pazar günü Genç Osman Stadyumunda Çorum Belediyespor’u ağırlayacak.


Haftanın maç sonuçları

Altay     1 – 1      Bayburt Grup Özel İdare

24 Erzincanspor   1 – 1    Cizre Spor

Kozan Belediyespor       0 – 0       Manavgatspor

Beylerbeyispor    1 – 1    Erzin Belediyespor

Çorum Belediyespor      4 – 2   Karacabey Birlikspor

Kartalspor         0 – 3       Kocaelispor

Gölcükspor        2 – 2      Ankara Demirspor

Sancaktepe Belediyespor   0 – 0     Van BBSK

Kızılcabölükspor     2 – 2    Kütahyaspor

Etiketler; #bayburtspor
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