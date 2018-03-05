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Bayburtgrup Bingöl deplasmanından galip ayrıldı.

3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta heyecanı sona erdi.

Bayburtgrup Bingöl deplasmanından galip ayrıldı.
05 Mart 2018 Pazartesi 10:59

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor ligdeki çıkışını Bingöl deplasmanında aldığı galibiyetle sürdürdü. Temsilcimiz 3-1’lik galibiyetle tamamladığı maçın ardından puanını 44’e çıkararak, ligde ikinci sıraya yükseldi. Saat 14.30’da Bingöl Şehir Stadı’nda Yalçın Taşkınfurat’ın yönetimiyle oynanan maçın ilk yarısında güzel bir futbol oynayarak 2 gol bulan temsilcimiz, maçın ikinci yarısında iki oyuncusu kırmızı kart gören ve 9 kişi kalan Bingöl karşısında zaman zaman zor anlar yaşamasına rağmen 3 puanı almasını bildi.

 3. Lig 1. Grup 25. haftada 12 Bingölspor, evinde Bayburtspor’a 3-1 mağlup oldu.   Stat: Bingöl
  Hakemler: Yalçın Taşkınfurat  xx Alper Uslu xx  Murat Altan  xx
  12 Bingölspor: Taylan Arman xx, Mehmet Sait Ulucan xx, Doğancan Kılıç xx, Gökhan Akıllı xx (Barış Şaffak dk. 46 xxx), Mahsum Kara x, Özkan Yılmaz xx (Ogün Aytaç Yavuz dk. 65 xx), Sercan Sevinç x, Muhammed Burak Çelik xx, Harun Kavaklıdere xx (Emre Fırtına dk. 70 xx), Talha Çoban xx, Mehmet Ali Can xx
  Bayburtspor: Ramazan Aydın xx, Zafer Aydoğdu xx, Hasan Güleryüz xx, Rahmi Muhammet Akyazı xx, Güney Tutcuoğlu xx (Barış Gök dk. 83 ?), Ali Kemal Yükseker xx, Özkan Toprak xx, Güray Gazioğlu xxx, Aykut Sarıdoğan xx (Nazif Şener dk. 77 xx), Eren Açıkgöz xxx (Mert Özyıldırım dk. 73 xx), Coşkun Yılmaz xx
  Goller: Güray Gazioğlu (dk. 31 ve 90), Eren Açıkgöz (dk. 44) (Bayburtspor), Barış Şaffak (dk. 76) (12 Bingölspor)
  Kırmızı Kartlar: Sercan Sevinç, Mahsum Kara (12 Bingölspor)
  Sarı Kartlar: Mahsum Kara, (12 Bingölspor), Rahmi Muhammet Akyazı, Aykut Sarıdoğan, Ali Kemal Yükseker, Özkan Toprak (Bayburtspor)

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