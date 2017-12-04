Bayburtgrup- 4 Yomraspor-1

Bayburt Grup İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00’da başlayan karşılaşmada Yomra Sporu ağırladı.

Mücadelenin ilk dakikalarında atak üstüne atak yapan takımımız dakikalar ilerleyip baskıyı artırınca köşe vuruşunda 22. Dakika da Rahmi ile öne geçen takımımız 32 dakikada Oğuzhan ile skoru 2 – 0 a getirdi.

2-0 galibiyetin verdiği rahatlıkla bir anda topu filelerde gören takımımız 40 dakika da Yomra Spordan Yasin’in golü ile skoru 2-1 e getirdi.

İlerleyen dakikalar da gol yollarında bir aktivite olmayınca ilk 45 dakika sonunda takımlar 2 – 1 lik sonuçla soyunma odasına gittiler.

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Bayburt Grup aradığı golleri Gökhan’ın müthiş vuruşları ile buldu.

62 dakika da Gökhan adeta örümcek ağı denilen rakip takım kalesini ve kalecisini avlayarak skoru 3-1 getirdi. Yine aynı köşeden dakikalar 84 ü gösterirken Gökhan aynı şık vuruş ile maçın sonucunu 4-1 olarak belirledi.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: TARIK GÜLDAL XX,ASKER AÇIKGÖZ X, AHMET DEVECİ X

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan xx, Oğuzhan xxx , Mert xx, Gökhan xxx ,Nazif xx (Dk. 70 Murat x), Özkan xx, Adem xx, Güray xx(Dk. 84 Berkay x ) , Rahmi xxx, Hasan xx, Aykut xx ( Dk.51 Yunus xx)

YOMRA SPOR: Ferdi x, Mehmet Can xx, Sinan xx, Münür x ( DK. 64 Ali x ), Ali Özgür x (Dk 81 Semih x), Şenol xx(Dk.71 Ertan x), Mehmet x, Hamit xx, Yasin xx, Mert xx, Mustafa x

GOL : Rahmi,Oğuzhan, Gökhan (2 ) ( Bayburt Gurup),Yasin ( Yomra Spor)

SARI KARTLAR: Hasan,Aykut,Gökhan ( Bayburt Grup),Hamit,Mustafa ( Yomra Spor)

KIRMIZI KART : Hasan (Bayburt Grup )