Bayburt Üniversitesi’nden Bowling Turnuvasında Önemli Başarı

Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünden Sezai Üçyol Samsun’da düzenlenen Bowling Ligi Federasyon Kupası turnuvasında Umut Diyar Gök şampiyon oldu.

BAYBURTGÜNDEM- 04- 06 Şubat 2022 tarihleri arasında Samsun Bowling Salonunda, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen “Sezai Üçyol Bowling Ligi Federasyon Kupası” müsabakalarında, Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Araştırma Görevlisi Umut Diyar Gök turnuvada şampiyonu oldu.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, şampiyon Gök’ü tebrik ederek, “Bayburt Üniversitesinin yalnızca akademik olarak değil, sportif ve kültürel alanlarda da sürekli olarak gelişmesine yönelik gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz.” dedi.