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Bayburt Üniversitesinden Bowling Branşında Yeni Bir Başarı

Kadim şehir Bayburt, Bayburt Üniversitesinin desteğiyle çeşitli spor branşlarında başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bayburt Üniversitesinden Bowling Branşında Yeni Bir Başarı
24 Şubat 2022 Perşembe 15:41

BAYBURTGÜNDEM- Okullar arası Türkiye Bowling Şampiyonası, 21- 23 Şubat 2022 tarihlerinde, Okul Sporları Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlendi.

Şampiyonada Bayburt’u ise Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi adına beş erkek öğrenci temsil etti. Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Araştırma Görevlisi Umut Diyar Gök’ün antrenörlüğünü üstlendiği ve Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde bulunan Bowling Salonunda antrenmanlarını yapan öğrenciler, Okullar arası Türkiye Bowling Şampiyonasını ikincilik derecesi ile tamamladı.

Sportif aktivitelerin eğitim öğretim faaliyeti kadar önemli olduğuna dikkat çeken Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Araştırma Görevlisi Umut Diyar Gök’e ve katılımcı öğrencilere tebriklerini iletti.

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