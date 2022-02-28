Bayburt ÜniversitesiHatice Sinem Şengül Türkiye Şampiyonu oldu.

Çeşitli spor branşlarında gelişmeye devam eden Bayburt Üniversitesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bayburt Üniversitesi sporcuları müsabakalarda elde ettikleri başarılar ile gururumuz olmayı sürdürüyor.

BAYBURTGÜNDEM- Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen 25-26-27 Şubat’ta Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayında başlayan Türkiye Şehit Demet Sezen Dart Şampiyonası Bölge müsabakaları Kadınlar kategorisinde Bayburt Üniversitesi sporcusu Hatice Sinem Şengül Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Bayburt Üniversitesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif olmaya, spor branşlarına ve bu alanlarda sporcular yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Müsabakalarda yarışan Üniversitemiz sporcusu Hatice Sinem Şengül’ü ve emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.