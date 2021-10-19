Bayburt Üniversitesi Spor Salonuna Milli Boksör Busenaz Sürmeli’nin Adı Verildi

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonuna, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli’nin ismi verildi.

BAYBURTGÜNDEM- Aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek lisans öğrencisi olan Busenaz Sürmeneli’nin adının, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonuna verilmesinden ötürü Bâbertî Külliyesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda bir program düzenlendi.

Programa; Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Prof. Dr. Metin Uçurum, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye Boks Milli Takımı sporcuları ve teknik heyeti, TRT Spor Spikeri Murat Çimen, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Rektör Türkmen: "Son Olimpiyat şampiyonu unvanına sahip sporcumuz bizi tercih ettiği için gururluyuz."

Ülke adına önemli bir başarıya imza atan ve elde ettiği başarılarla Türkiye’nin adını duyuran aynı zamanda Bayburt Üniversitesi öğrencisi olan milli boksöre, spor ve eğitim hayatında başarılar dileyen Rektör Türkmen; “Son Olimpiyat şampiyonu unvanına sahip sporcumuzun, yüksek lisans eğitimi için bizi tercih etmesinden dolayı gururluyuz. Busenaz Sürmeneli Spor Salonunun üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Alınan altın madalyanın ülke puanı için oldukça önemli olduğunu da vurgulayan Rektör Türkmen; Busenaz Sürmeneli’nin tüm üniversiteler tarafından istendiğini fakat şampiyon boksörün Bayburt Üniversitesini tercih ettiğini vurgulayarak, milli boksöre teşekkür etti. Busenaz Sürmeneli’nin bölgenin çocuğu olduğunu hatırlatarak Bayburt Üniversitesinin kadrosunda, dünya şampiyonlukları elde etmiş çok önemli isimlerin yer aldığını ve spor denilince de akla gelen ilk üniversitelerden birinin artık Bayburt Üniversitesi olduğunu kaydetti.

Milli Boksör Sürmeneli: “Bu madalya herkese ümit ışığı olsun”

Milli Boksör Sürmeneli ise isminin spor salonuna verilmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Hayatındaki en mutlu günlerinden birini yaşadığını ifade milli sporcu, şöyle konuştu: “Çok mutluyum. Aldığım başarılardan dolayı büyük mutluluk ve onur yaşattıkları için Sayın Rektörümüze, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkeme bu başarıları kazandırdığım için gururluyum. Ben maçlarda ter dökerken bana dualarıyla destek veren herkese minnettarım. İnsanlar hep benim yanımda oldular, dualarıyla destek çıktılar. Ben de başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu madalya herkese ümit ışığı olsun. İnşallah bundan sonra da bu salonda başarılı sporcular yetişir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Türk Milli takımının aldığı başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlik yıllarında çok zor şartlarda boks sporunu yaptığını hatırlatan Pekmezci, “Gerçekleştirdikleri çalışmalar ve sundukları imkanlarla, Bayburt Üniversitesinin çok kıymetli Rektörü ve akademik kadrosu, özellikle spor alanında Bayburt’umuzu çok farklı yerlere getirecekler ve onlarla gurur duyacağız.” diye konuştu.

TRT Spor Spikeri Murat Çimen ise, TRT ekranlarında milli boksörün maçını anlattığı zaman kullandığı cümleleri aynı heyecanla kürsüden bir kez daha dile getirdi. Busenaz Sürmeneli’nin şampiyon olduğu anın kendisi içinde unutulmaza olduğunu ifade ederek, Bayburt’u sporla anılan bir şehir haline getiren Rektör Türkmen’e ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından; şampiyon boksör Sürmeneli ve Türk Boks Milli Takımı sporcularına plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’ndaki törenin ardından katılımcılar, Busenaz Sürmeneli Spor Salonu’nun açılışına da katıldı.

Spor salonuna isim verme töreni, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Youtube sayfasından canlı olarak da yayınlandı.