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Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Onur Şipal, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu
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Bayburt Üniversitesi, Öğretim Elemanlarıyla Gurur Kaynağı Olmaya Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Onur Şipal, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Boks Milli Takımı Antrenörü olarak seçildi.

Bayburt Üniversitesi, Öğretim Elemanlarıyla Gurur Kaynağı Olmaya Devam Ediyor
14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:19

BAYBURTGÜNDEM-  Öğr. Gör. Şipal, 14-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Fransa’nın Normandia bölgesinde gerçekleşecek olan Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Gymnasiade Yaz Oyunlarında boks branşında ülkemiz için milli antrenörlük görevini üstlenecek.

Öğr. Gör. Şipal’in ülkemizi temsil edecek olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; Bayburt Üniversitesi akademik kadrosunda, dünya şampiyonlukları elde etmiş çok önemli isimlerin yer aldığını ve spor denilince de akla gelen ilk üniversitelerden birinin artık Bayburt Üniversitesi olduğunu vurgulayarak ISF’de üstlenmiş olduğu görevinden dolayı Öğr. Gör. Şipal’i tebrik etti. Ülkemiz adına önemli başarılara imza atan ve elde ettiği başarılarla Türkiye’nin adını Uluslararası arenada onlarca kez duyuran milli boksöre, üstlendiği görevinde başarılar diledi.

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