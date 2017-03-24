Bayburt Üniversitesi Öğrencisinden Tarihi Başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında Türkiye Üniversitelerarası Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi. Antalya’daki şampiyonaya ilk defa katılan Bayburt Üniversitesi, şampiyonadan madalya ile dönme başarısı gösterdi

Bayburt Üniversitesi Öğrencisinden Tarihi Başarı
24 Mart 2017 Cuma 13:28
banner356

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 1.sınıf öğrencisi Berkan Karakaşoğlu sağ ve sol kol 80 kg’da ikinci oldu ve üniversiteye ilk defa katıldığı bu organizasyonda ilk madalyalarını kazandırdı.

Bayburtlu olan Berkan Karakaşoğlu daha önce de yine bilek güreşi sporunda gençlerde Türkiye şampiyonu, büyüklerde ise Türkiye 3.’sü olmuştu.

banner358
İlgili Galeriler
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
Önceki Haber
Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi’ Paneli düzenlendi.
Sonraki Haber
Yalçın Topçu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anlattı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.