Bayburt Üniversitesi Öğrencisinden Tarihi Başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında Türkiye Üniversitelerarası Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi. Antalya’daki şampiyonaya ilk defa katılan Bayburt Üniversitesi, şampiyonadan madalya ile dönme başarısı gösterdi

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 1.sınıf öğrencisi Berkan Karakaşoğlu sağ ve sol kol 80 kg’da ikinci oldu ve üniversiteye ilk defa katıldığı bu organizasyonda ilk madalyalarını kazandırdı.

Bayburtlu olan Berkan Karakaşoğlu daha önce de yine bilek güreşi sporunda gençlerde Türkiye şampiyonu, büyüklerde ise Türkiye 3.’sü olmuştu.