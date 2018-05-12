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Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Güreş Şampiyonasından Madalyalarla Döndü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Güreş Turnuvası’na katılan Bayburt Üniversitesi öğrencileri, rakiplerini geride bırakarak derece elde etti.

Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Güreş Şampiyonasından Madalyalarla Döndü
12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:39

Spor kategorisinde başarılı bireyler yetiştirme misyonunu benimseyen Bayburt Üniversitesi, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda adından söz ettirmeye devam ediyor. 7-13 Mayıs tarihleri arasında Denizli’de gerçekleşen Turnuvada 87 Kiloda Emincan Enez Türkiye ikincisi, 70 Kiloda Oğuzhan Demir Türkiye ikincisi ve 55 Kiloda Emre Korkmaz Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı bir performans sergileyen sporcularımız, Bayburt Üniversitesi’ne ve Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a teşekkür ettiler.

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