Bayburt Üniversitesi Bowling Takımı Üniversitelerarası Bowling Türkiye Şampiyonasına Damga Vurdu

Bayburt Üniversitesi Bowling Takımı, Üniversitelerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'na gösterdiği başarıyla damga vurdu.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Bowling Takımı, 1-3 Mart tarihleri arasında, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Samsun Akademi Bowling Salonunda düzenlenen Üniversitelerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'na, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Umut Diyar Gök antrenörlüğünde 6 erkek sporcu ile katıldı.

Bayburt Üniversitesi sporcuları, bireysel kategoride gösterdikleri başarılar sonucunda ilk üç dereceyi alarak kürsüyü kapattı. Bireysel kategoride, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Alperen Birsen’in birinci, Fadıl İlgiz’in ikinci, Muhammet Çelik’in ise üçüncü olduğu turnuvada Furkan Kaya beşinci, Enes Ayık dokuzuncu ve Turgutcan Turgut da on birinci olmayı başardılar.

Bayburt Üniversitesi Bowling Takımı, 7 takımdan toplamda 45 sporcunun yarıştığı turnuvada takım olarak da başarılı oldu. Finalde karşılaştığı Atatürk Üniversitesi Bowling Takımı’nı eleyen Bayburt Üniversitesi Bowling Takımı turnuva sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran takım oldu.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bayburt Üniversitesinin, yalnızca akademik olarak değil, sportif ve kültürel alanlarda da sürekli olarak gelişmesine yönelik gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz. Bayburt Üniversitesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif olmaya, spor branşlarına ve bu alanlarda sporcular yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Şampiyon olan takımımızla birlikte müsabakalarda yarışan tüm sporcularımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.