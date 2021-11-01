Bayburt Üniversitesi Bocce Takımından Önemli Başarı

27-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlenmekte olan 12. Uluslararası Kemer Open Bocce Turnuvasında, Bayburt Üniversitesi Bocce Takımı 3. oldu.

BAYBURTGÜNDEM- Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Antalya Kemer'de düzenlenen 12. Uluslararası Bocce Turnuvası, Türkiye'den ve 7 farklı ülkeden çok sayıda sporcunun katılımıyla yapılıyor.

Birçok farklı disiplininde gerçekleştirilen turnuvalarda, Antrenör Leyla Şahin yönetimindeki Bayburt Üniversitesi Bocce Takımı da çift erkekler kategorisinde 74 erkek takım arasında 3. olmayı başardı.

Dereceye giren sporcuların ödülleri ise Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından verildi.

Kemer'de 12.’si devam eden Uluslararası Bocce Turnuvası'nın, boccenin birçok farklı disiplininde organize edildiğini dile getiren Rektör Türkmen; “Turnuvada yarışan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor ve hepsine sonraki turnuvalarda başarılar diliyorum” dedİ



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