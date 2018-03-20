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Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi Takımından Büyük Başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 14-17 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Bayburt Üniversitesi rüzgarı esti. Sol kol dalında yarışan sporcularımızdan 80 kiloda Berkan Karakaşoğlu 1. olarak altın madalya kazanırken, 75 kiloda yarışan Ahmet Barış Köse ise 7. oldu.

Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi Takımından Büyük Başarı
20 Mart 2018 Salı 17:16

Türkiye çapında çok sayıda üniversitenin yarıştığı şampiyonada zorlu rakiplerini geride bırakan Bayburt Üniversitesi öğrencileri, başarılarını madalya ile taçlandırdı. Performansı ile göz dolduran Karakaşoğlu, madalya kazandığı için mutlu olduğunu söylerken,amacının diğer turnuvalarda da madalya kazanmak olduğunu dile getirdi. Köse ise, ufak talihsizlikler yaşadığını ifade ederek, sonraki turnuvalarda madalya sözü verdi.

Bayburt Üniversitesi’nin başarılı sporcuları, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a teşekkür ederek, üniversitenin desteklerinin kendileri için önemli olduğunu aktardı.

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