 ﻿
VALİ CÜNEYT EPCİM’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
Arpalı Belediye Meclisi “Barış pınarı” harekatına destek amaçlı toplandı.
Bayburt türkülerinin gönüllü bekçilerinden biri olan ve de sadece kendi eserleri değil tüm Bayburt türkülerinin koruyucusu olarak öne çıkan Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı...
Trabzon Bayburtlular Dede Korkut derneği projeler için düğmeye bastı.

Bayburt'ta Kurban Yazoğlu anısına cirit turnuvası

Bayburt, özel bir Cirit turnuvasına hazırlanıyor.

Bayburt'ta Kurban Yazoğlu anısına cirit turnuvası
21 Kasım 2019 Perşembe 14:30

Türkiye'de ata sporu ciriti yaşatan 9 ilden biri olan Bayburt, özel bir turnuvaya hazırlanıyor.

Bayburt'ta eğitim ve spor alanında yaptığı hizmetlerle her zaman saygıyla anılan Kurban Yazoğlu'na ithaf edilen tunuvaya 6 kulüp katılacak. 30 Kasım'da başlayacak ve 5 hafta sürecek cirit turnuvası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşecek.

Turnuvaya Bayburt Atlı Spor Kulübü, Genç Osman Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ve İpek Yolu Atlı Spor Kulübü katılıyor.

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
Futbolcular ve yönetim kahvaltıda buluştu
Sonraki Haber
Bayburt'ta çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.