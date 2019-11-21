Bayburt, özel bir Cirit turnuvasına hazırlanıyor.

Türkiye'de ata sporu ciriti yaşatan 9 ilden biri olan Bayburt, özel bir turnuvaya hazırlanıyor.



Bayburt'ta eğitim ve spor alanında yaptığı hizmetlerle her zaman saygıyla anılan Kurban Yazoğlu'na ithaf edilen tunuvaya 6 kulüp katılacak. 30 Kasım'da başlayacak ve 5 hafta sürecek cirit turnuvası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşecek.

Turnuvaya Bayburt Atlı Spor Kulübü, Genç Osman Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ve İpek Yolu Atlı Spor Kulübü katılıyor.