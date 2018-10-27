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Bayburt Spor İstanbul da kendi seyircisi önünde oynadı

Bayburt İl Özel İdarespor İstanbul deplasmanında mücadele ettiği Bağcılar sporla 1-1 berabere kaldı.

Bayburt Spor İstanbul da kendi seyircisi önünde oynadı
27 Ekim 2018 Cumartesi 16:26

Bayburt İl Özel İdarespor İstanbul’da Bağcılarsporun karşısına Bayburtlu taraftarların desteğiyle çıktı.

Bayburt İl Özel İdarespor maçın ilk yarısında gayet başarılı bir oyun sergiledi ve bir gol buldu,fakat ikinci yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve bir gol yedi.

Bayburt İl Özel İdarespor önümüzdeki hafta Genç Osman Stadyumunda ligde ikinci sırada bulunan Diyarbakır sporla karşılaşacak.

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Etiketler; #Bayburt Spor
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