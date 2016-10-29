BAYBURT SERİYE DEVAM DEDİ

Bayburt Grup Özel İdare Gençlik spor, Genç Osman Stadı'nda ağırladığı İstanbul temsilcisi Kartal Sporu 1-0'lık skorla geçti.

BAYBURT SERİYE DEVAM DEDİ
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Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz aradığı golü 31. dakikada buldu. Yener Demircinin köşe atışını kullandığı topa iyi yükselen Yücel, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlar buluşturdu. 
 
Karşılaşmanın ilk devresinde oyunu tamamen rakip takım üzerine yıkan temsilcimiz, sadece ilk yarıda 2 net gol pozisyonu yakalamasına rağmen bunlardan yararlanamayarak soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi. 
 
İkinci devreye de hızlı başlayan temsilcimiz ataklarını artırdığı dönemde Oltan’ın kafa vuruşu direklerden dönerken aranan 2 golü bir türlü bulamadı.
Rakip ceza alanına oyunu yıkan ve iyice bastıran temsilcimiz rakip ceza sahasına çok rahat girip gol pozisyonları da bulmasına rağmen üzerindeki şanssızlığı bir türlü atamayarak sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 
 
Kartal Spor  karşısında galibiyet alan Bayburt Grup, puanını 12'ye yükseltti.
 
STAT: GENÇ OSMAN
 
HAKEMLER: İSA YÜCEL ÇIRAKOĞLU XX, ÇETİN DEMİRHAN XX, ATA BAYRAKTAR XX
 
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Erhan xx, Sergen xxx, Celal xxx ( Dk. 81 Hayri x ), Onur xxx ( Dk. 90 Ömerül x), Yener xxx, Yücel xxx, Sinan xx (Dk. 57 Furkan xx) ,  Yasin xx, Aykut xx,  Erçin xxx, Oltan xxx
 
KARTAL SPOR: Osman x, Emrah x, Kadir Samet xx, Aytek xx, Recep x( Dk. 46 Yasin Şahan xx),Volkan xx (Dk. 71 Dündar x) Onur xx ( Dk. 34 Baran xx) , Recep Burak xx, Muhammet Yusuf xx, Ozan xx, Zafer xx,
 
 GOLLER: DK.31 Yücel ( Bayburt Grup Özel İdare)
SARI KARTLAR: ,  Volkan (Kartal Spor)


Etiketler; #bayburtspor
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