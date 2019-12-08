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Bayburt Özelidarespor Kastamonu maçından Mağlup ayrıldı.

Kastamonu Deplasmanından farklı bir mağlubiyetle dönen Bayburt Özel İdarespor 27 puanda kaldı.

Bayburt Özelidarespor Kastamonu maçından Mağlup ayrıldı.
08 Aralık 2019 Pazar 16:19

62.ve 66. ıncı dakikada bulduğu iki gol kazanmaya yetmedi.

Kalan dakikalarda ,Bayburt Özel İdare spor başka gol bulamadı ve Kastamonu spor galip ayrıldığı maç sonunda puanını 28’ye yükseltti. Bayburt Özel İdare spor 27 puanda kaldı.

Bayburt Özel İdare spor haftaya Pazar günü Sakarya Spor’la Genç Osman’da mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları:

Kastamonuspor 4 – 2 Bayburt Özel İdarespor

Sivas Belediyespor 3 – 0 Bandırmaspor

Ankara Demirspor 3 – 1 Niğde Anadolu FK

Van Spor   3  –   0 Tuzlaspor

Ergene Velimeşe 2 – 1 Bodrumspor

Etimesgut Belediyespor   0  – 1 Kırşehir Belediyespor

Eyüpspor   1  – 0   Elazığspor

Uşak Spor A.Ş.   3  –   0 Kardemir Karabükspor

Sakaryaspor  2   –   0 Kahramanmaraşspor

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