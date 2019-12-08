Bayburt Özelidarespor Kastamonu maçından Mağlup ayrıldı.

Kastamonu Deplasmanından farklı bir mağlubiyetle dönen Bayburt Özel İdarespor 27 puanda kaldı.
62.ve 66. ıncı dakikada bulduğu iki gol kazanmaya yetmedi.
Kalan dakikalarda ,Bayburt Özel İdare spor başka gol bulamadı ve Kastamonu spor galip ayrıldığı maç sonunda puanını 28’ye yükseltti. Bayburt Özel İdare spor 27 puanda kaldı.
Bayburt Özel İdare spor haftaya Pazar günü Sakarya Spor’la Genç Osman’da mücadele edecek.
Haftanın maç sonuçları:
Kastamonuspor 4 – 2 Bayburt Özel İdarespor
Sivas Belediyespor 3 – 0 Bandırmaspor
Ankara Demirspor 3 – 1 Niğde Anadolu FK
Van Spor 3 – 0 Tuzlaspor
Ergene Velimeşe 2 – 1 Bodrumspor
Etimesgut Belediyespor 0 – 1 Kırşehir Belediyespor
Eyüpspor 1 – 0 Elazığspor
Uşak Spor A.Ş. 3 – 0 Kardemir Karabükspor
Sakaryaspor 2 – 0 Kahramanmaraşspor
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