Bayburt Özelidare spor’da Tüm Futbolcular Negatif Çıktı.

Bayburt Özel İdare Spor Covit testleri pozitif çıkan Futbolcu ve yöneticilerinden dolaya iki Maçın ertelenmesinden sonra,Bu hafta Maça çıkacak.

TFF 2. ligde 2020 – 2021 sezonunun ilk maçı öncesi Bayburt Özel İdaresporlu futbolcu ve antrenörler olmak üzere 24 kişide yaşanan koronavirüs pozitif test sonuçları sonrası TFF aldığı kararla Elazığspor ve Sivas belediye spor maçları ileri bir tarihe ertelemişti.

İki gün öncer yapılan Test Sonuçları Negatif çıkan Futbolcu ve Yöneticiler bu hafta Antalya Serikspor maçına tam kadro çıkacak.

Maç Pazar Saat 15.00 te Antalyada.