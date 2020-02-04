Bayburt Özel İdarespor’dan Basın açıklaması..

Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Asbaşkanı Tamer Saka, basınla bir araya geldiği toplantıda kulübün ekonomik sorunlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Maddi açıdan karamsar bir tablo olmadığını, Bayburt’un bir ve beraber olmasıyla bulunduğu ekonomik zorluğu kolayca atlatabileceğini kaydeden Saka, önümüzdeki günlerde Bayburtluların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde organizasyonlar düzenleyeceklerini ve her kesimden herkesin kapısını çalarak bu sıkıntıları aşacaklarını söyledi. Saka, ayrıca önceki yönetimlerden kalan borçları da kalem kalem açıkladı.

Sakanın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Alt yapıdan A takıma futbolcu almaya önem göstereceğiz”

Yönetim olarak alt yapıya önem verdiklerini belirten Saka, şunları kaydetti:

“Takımımız alt yapı konusunda tarihinde ilk defa akademi liginde ilimizi 4 kategoride temsil etmektedir. Bunlar U15,U16, U17, U19 liginde mücadele etmektedirler. Yaklaşık 100 sporcumuza alt yapımızda eğitim verilmektedir. Bu yıl alt yapıdan A takıma yükselen 3-4 tane futbolcumuz var. Bundan iki sene önce hiç yoktu. Dışarıdan paramız oluyorsa alıyoruz. Oda 150-200 liralık futbolcuları 300, 400 gibi rakamlara alıyoruz. Bunlarda kaçıp gidiyorlar, alacağı olmasa bile bizi federasyona şikayet ediyorlar. Onun için şu anda alt yapıya bizzat destek vererek alt yapıdan A takıma futbolcu almaya önem göstereceğiz. Bizim yönetimimizin ilk hedefi budur.”

Yardım organizasyonları düzenlenecek

Önümüzdeki günlerde 10 günlük bir program yaparak bazı illerde organizasyonlar düzenleyip Bayburt spor için para toplayacaklarını ifade eden Saka,

“10 günlük bir programım var. Bayburt, İstanbul, Bursa, Eskişehir, olursa Niğde, Nevşehir'e büyük bir organizasyon yapacağım. Burada düzenleyeceğimiz organizasyonlarla iş adamları dernekleri davet edeceğiz. Buradan toplayacağımız paraları da 15 günde, ayda bir valimizle, belediye başkanımızla ve basınla paylaşacağım. Her şey şeffaf olacak. Nereden ne para geldi, kime verildi herkes bilecek. Bayburt’ta kimse bu paralar ne oluyor demeyecek. Ona fırsat vermemek için ve halkımızın kulübe daha çok ilgi duymasını sağlamak için bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı cebinden 2 milyon verdi, kimse oralı olmuyor

Kulüp Başkanı Şemsettin Çalışkanın göreve gelir gelmez kulübe yaklaşık 2 milyon lira para verdiğini de sözlerine ekleyen Saka şöyle devam etti:

“Başkanımız el atmasaydı çok büyük bir sıkıntı vardı. Biz bekledik ki, büyüklerimiz sahip çıksın. Ama gördüğümüz kadarıyla hiç kimse oralı olmuyor. Ben kendim Bayburt'a geleli 3 gün oluyor. Takımın üvey evlat gibi olduğunu hissettim. Biz manevi olarak bu takıma sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu maneviyat oldu mu zaten maddiyatta gelir. Bayburt için İstanbul, Ankara’da herkese sarılacağım. Kimse bana darılmasın. Ben toplayacağım paraları kim ne verdiyse tek tek basınla paylaşacağım.”

Selçuk ve Ali Kemal federasyona başvurdu

Geçtiğimiz sezon oynayan Selçuk Kaban ve Ali Kemal Yükseker’in alacakları dolayısıyla kulübü federasyona şikayet ettiğini de ifade eden bu futbolcuların alacaklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“2018-2019 yılı icra davası açan sporcularımız, Bayburtlu Selçuk Kaban 190 bin lira almak için bizi federasyona vermiş alacağı sıfır. İki yıllık sözleşmede emek vermiş gerekçesi bu. Ali Kemal Yükseker, bu futbolcuya 26 bin lira birde burnu kırıldığı için 12 bin lira alacağı varmış. Bunun yanında kendisi de kulüpten bizim yöneticilerin iyi niyetini de kullanarak elden 50 bin lira para almış. Aradım bu arkadaşı sen dedim bu kulüpten 50 bin lira aldın mı alamadın mı? O parayı aldığını kabul etti. Ama bize 105 bin lira alacak var diye federasyona başvuruyor. Bizim federasyona verilmiş 1 milyon 376 bin lira, asıl alacakları 400- 500 bin. Ve bu şu anki yönetimden değil, önceki sezonlarda oynayan topçulardan dolayı geliyor. Buradan uyarıyorum. Ben bu iş için bunların hepsiyle görüşeceğim. Bu kişileri kulübe getiren yöneticiler kimse bu kişilerle görüşüp bunları halletmezse basın toplantısı yapıp isimlerini açıklarım. Benim şahıslarla işim yok ben kulübü temsil ediyorum.”

“Karaoğlu telefonlarıma cevap vermiyor”

Önceki başkan Muhammet Karaoğlu’yla kesilen çeklerle ilgili görüşmek istediğini ancak telefonlarına bakmadığını öne süren Saka,

“Piyasada 15 tane günü geçmiş çeklerimiz var. ilk hedefim şu anda piyasadan bu çekleri toplamak. Önceki Başkan Muhammet Karaoğlu’nu aradım bu çekleri niye kestin diye sormak için, bir fikir alış verişi yapacağım onunla. Telefonlarıma çıkmıyor. Şimdi kalkmış bu çekleri kesmiş. Adamlar arıyor icralık yapıyorlar bizi. Kulübe kestirmişler faturayı 300 bin lira ben öderim. Bende aynı terbiyesizliği yapsam beni de kınayın. Muhammet bey 100 bin lira futbolculara söz vermiş dağıtmamız lazımmış. Şimdi ben bu işe girdim. Sonra yöneticiye kızdım gidiyorum. Yöneticiye kızdıysan alıp karşına oturtursun. Ben burada mücadele veriyorum, sen ne yapmaya çalışıyorsun bunu söylerim. Ben kaçmam, benim kulüp başkanım cebinden 2 milyon verdi o kaçmaz” dedi.

Borçlu oldukları eski futbolcu ve hocalara yapılandırma yaparak bu borçları ödeyeceklerini ifade eden Saka, çekleri almak için gerekli peşinatı temin edeceklerini ifade etti.

Saka, “Şu 10 gün içinde kulübümüze bir gelir sokup bu konuları halletmeye çalışacağız. Mevcut futbolcularımıza da primlerde dahil sezon sonuna kadar 1 milyon 300 bin lira ödememiz gerekiyor bunları da aşarız inşallah”

Giderlerden kısılacak

Takımın giderlerini de tek tek sıralayan Saka,

“Sadece market kasap gideri 20 -30 bin. Ama ben buna şöyle bir şey yapıyorum. İstanbul’da marketi olan bir arkadaşımız var onunla sezon sonu kadar bir anlaşma yaparak bu gideri yarı yarıya düşüreceğiz. Yine burada et için hayvanı kendimiz alıp kestirip onu da ucuza getireceğiz”

Vergi dairesine 300 bin lira borç

Bayburt Grup döneminden vergi dairesine 300 bin lira borcun olduğunu da sözlerine ekleyen Saka,

“Bayburt Grup döneminden kalma vergi dairesine 300 bin lira borcumuz var. Bundan kimsenin haberi yoktu. bunu da ben araştırdım buldum. Bayburt Grup yönetim kurulu başkanının yanına gideceğim bunu ödemede yardım isteyeceğim” dedi.

Saka son olarak, “Ben bunları açıklayarak Bayburt'u şeffaflaştırma istiyorum. Her şey ortada olsun. Kimse yöneticileri hedef almasın. Vatandaşlar dışarıda soruyor bu paralar nereye gidiyor diye. Artık onu söyleyemeyecekler. Çünkü 15 günde bir bunları paylaşacağım. İfadelerini kullandı.

“1-2 yıl sonra Bayburt'u futbol şehri yapacağız”

Toplantıda konuşan altyapı sorumlusu Şükrü Kayalı da altyapıya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Altyapıda şu anda 4 grupta mücadele ediyoruz. Grubumuzda Samsun, Trabzon gibi çok güçlü takımlar var. inşallah 1-2 yıl içerisinde profesyonel takımımıza buradan bir iki yıl içerisinde inşallah ilk 11’de oynayacak şekilde 8-9 tane futbolcu vereceğiz. Şu anda U16’da oynayan bir futbolcumuzu Trabzon spor istiyor. İnşallah 1-2 yıl sonra Bayburt'u futbol şehri yapacağız. İnşallah Bayburt spora’da büyük katkı vereceğiz. “

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ise toplantıda yaptığı konuşmada Bayburt spor’un Bayburt için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Bayburt Özel İdare Sporumuz şehrimizin en güzide kulübü. Şu anda profesyonel anlamda ilimizi en iyi şekilde temsil eden kulübümüz. Benim bütün hemşehrilerimizden, taraftarlarımızdan ricam birlik beraberlik içerisinde olalım, maçlarımıza gelelim ve takımımızı destekleyelim. Bu takımımıza maneviyat açısından güç katacaktır”

Toplantıya Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, yöneticiler ve basın mensupları katıldı.