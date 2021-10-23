Bayburt Özel İdarespor,Bodrum deplasmanından 3 puan çıkardı

Bayburt Özel İdarespor Bodrumspor deplasmanından 2-1 galip gelerek kötü gidişe dur dedi ve önemli bir galibiyet aldı.

BAYBURTGÜNDEM- Geçtiğimiz hafta Gençosman Stadyumu'nda Çorum FK'ye yenilerek taraftarını üzen Bayburt Özel İdarespor, telafiyi Muğla deplasmanında yaptı. Ligin güçlü ekiplerinden Bodrumspor karşısında kaleci Zülküf penaltı kurtarırken, golcü oyuncu İbrahim Alan da 3 puanı getiren golleri attı.

Bodrum ilçe stadyumunda oynan maçın ilk 45 dakikası her iki takımında kontrollü oyunu tercih etmesi neticesinde orta saha mücadelesiyle geçti ve golsüz tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına ev sahibi ekip daha istekli ve atak başladı. Kanatlardan ataklar geliştiren Bodrumspor gol pozisyonları üretirken defansında boşluklar vermeye başladı.

Dakikalar 66’yı gösterdiğinde topla ceza sahasında buluşan İbrahim Alan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi Bayburt Özel İdarespor 1-0 öne geçti.

Yediği golden sonra baskısını iyice artıran ev sahibi ekip Bodrumspor, 6 dakika sonra 73. dakikada Berk İsmail Ünsal ile beraberlik golünü buldu 1-1.

Sarı Siyahlı ekip Bayburt Özel İdarespor oyunda dengeyi kurduğu dakikalarda 80’nci dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan İbrahim Alan kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti 2-1.