Bayburt Özel İdarespor vites büyüttü! Hedef Şampiyonluk

Bayburt Özel İdarespor yeni sezonda şampiyonluk için yola çıkıyor. Takımın yeni Başkanı Celil Çalışkan olurken, Teknik Direktör Hakan Yılmaz’la 1 yıllık sözleşme imzalandı.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleşen basın toplantısına Belediye Başkanı Hükmü Pekmezi, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburt Özel İdarespor’un yeni başkanı Celil Çalışkan, Bayburt Özel İdarespor eski başkanı Muhammet Karaoğlu, Bayburt Özel İdarespor Sportif Direktörü Şerif Bayram ve Sözleşmesi yenilenen Bayburt Özel darespor Teknik Direktörü Hakan Yılmaz katıldı.

Bayburt Özel İdarespor’u gelecek sezona hazırlamanın çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, “ Hazırlık kapsamında en önemli aşama mevcut futbolcularımızla birlikte yapılacak olan transfer çalışmalarına devam etmektir. Ama bir taraftan da kulübün yönetimin sorunlarının halledilmesi adına önemli girişimlerde bulunmaktayız. Bilindiği üzere geçen yıl ikinci yarıda başarılı bir dönem geçirdik. Bu barıda şehrmiz kulübümüze her türlü desteği vermeye çalışıyor. Belediyemizden ticaret sanayi adamlarına kadar destekler devam etti. Ama özellikle kulüp başkanımız Şemsettin beye çok teşekkür ediyorum. Şemsettin bey kulübümüzün onursal başkanı olarak devam edecektir. Maddi ve manevi desteklerini devam ettirecektir. Ama yeni dönemi Celil Çalışkan beyin başkanlığında götüreceğiz. Diğer taraftan mevcut hocamız Hakan beyle yeni bir sözleşme imzalandı. Hakan hocamız futbol federasyonu içerisinde önemli bir isim olmakla birlikte iddialı bir hocamızdır. Kendisiyle birlikte çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Hakan hocamız kulübün kurumsallaşması adına önemli katkılar sağlayacaktır. Kulübümüzde daha önce başkanlık yapmış olan Muhammet Karaoğlu beyle bu sezon sponsorluk anlaşması yapacağız. Kendisi Bayburt Spor sevdalısı olarak ciddi bir katkıyı takımımıza sağlamış olacak” dedi.

“Şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz”

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkacaklarını belirten Vali Epcim, “ Takımımızın bu yılki hedefi şampiyonluktur. Bunu bütün Bayburt Spor sevdalılarının bilmesini istiyorum. Bu bir hedeftir, bizlerde hedefimizi biraz yükseltmek istiyoruz. Ulaşırız veya ulaşamayız, orası ayrı bir konu. Bu manada Hakan Yılmaz hocamızın futbolcularımızla kuracağı liderlik ve kulüp başkanımız Celil beyin oluşturacağı yönetimsel liderliğiyle birlikte bizlerinde vereceği maddi ve manevi desteğiyle kulübümüzü çok iyi noktalara taşımak istiyoruz. Tüm kamuoyuna belirtmek istiyorum, önümüzdeki yıl Bayburt Sporu şampiyon yapmak için elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “ Yıllar boyunca hizmet etmekten mutluluk duyduğum Bayburt Özel İdarespor adına yapılacak olan her çalışmayı Bayburt Belediye Başkanı olarak geçmişte verdiğimiz destekler bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Toplantı Hakan Yılmaz’ın kulüple olan anlaşmasını bir yıl daha uzatan sözleşmeye imzalamasıyla son buldu.

Öte yandan kulüple sponsorluk imzalandıktan son takımın isminin değişebileceği belirtildi.

Not:Toplantıda yapılan konuşmaların tamamını görüntülerde izletebilirsiniz.