Bayburt özel idarespor olağanüstü kongreye gidiyor..

Bayburt özel idarespor ,yönetimin istifasından sonra ,olağanüstü kongreye gidiyor..

DUYURU...

Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı 29.12.2019 Pazar Günü Saat 13.00 da Kulüp Sosyal Tesislerinde yapılacaktır.



Belirtilen gün çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 04.01.2020 Cumartesi günü Saat 13.00 da Kulüp Sosyal Tesislerinde yapılacaktır,



Sayın Üyelerin toplantıya iştirakleri saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU



• Gündem

• Açılış ve Yoklama

• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

• Divan Teşekkülü

• Faaliyet Raporlarının okunması ve ibra edilmesi

• Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçilmesi

• Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçilmesi

• Dilek ve Temenniler

• Kapanış