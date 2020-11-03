Bayburt Özel İdarespor kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor’a 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Tuzla Stadyumunda saat 13.00 de başlayan maçın 28. Dakikasında Tuzlaspor Faris Zubanovic’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Bayburt Özel İdarespor’un vasat bir futbol oynağı maçın ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

Maçın ikinci yarısında oyunu istediği gibi yönlendiren ev sahibi ekip 84. dakikada Özgür Can Özcan’la bulduğu golle farkı ikiye çıkardı 2-0.

Maçın böyle bitmesi beklenirken uzatma dakikalarında 90+3 te Can Ahmet Üstün’le gol bulan sarı siyahlılar farkı bire indirdi 2-1.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve aldığı galibiyetle bir üst tura çıkan takım Tuzlaspor oldu. Sahadan yenilgiyle ayrılan Bayburt Özel İdarespor ise kupaya veda eden taraf oldu.

Bayburt Özel İdarespor ligdeki 8. Maçını 11 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 de deplasmanda Eyüpspor’la oynayacak.