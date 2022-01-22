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Bayburt Özel İdarespor kendi sahasında 1 puana razı oldu

Kamp döneminde yaptığı yeni transferlerle taraftarlarının karşısına çıkan Bayburt Özel İdarespor kendi sahasında ağırladığı Turgutluspor’la 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bayburt Özel İdarespor kendi sahasında 1 puana razı oldu
22 Ocak 2022 Cumartesi 15:48

BAYBURTGÜNDEM- Soğuk bir havada karlı ve yer yer buzlu bir zeminde başlayan maçın ilk yarısı orta saha mücadelesiyle ve golsüz tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle rakip kalede gol arayan Bayburt Özel İdarespor, girdiği gol posizyonlarından yararlanamadı ve maçın 90 dakikası gölsüz tamamlandı.

Her iki takımında birer puan aldığı maçta Bayburt Özel İdarespor puanını 37’ye Turgutluspor ise 23’e çıkardı.

Önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Bayburt Özel İdarespor 26 Ocak Çarşamba günü Serik Belediyespor’la deplasmanda mücadele edcek.

Haftanın maç sonuçları:

Bayburt Özel İdare Spor  –   Turgutluspor  0-0

Hekimoğlu Trabzon   –   İnegölspor  1-0

Ankaraspor    –   Niğde Anadolu FK 1-1

Bodrumspor   –   Diyarbekirspor  10-0

Kahramanmaraşspor   –  Etimesgut Belediyespor  0-0

Sarıyer  –    Sakaryaspor 4-1

Sivas Belediyespor  –   Serik Belediyespor 2-1

Çorum FK   – Ergene Velimeşe 1-2

Somaspor     P – P   Adıyaman FK -İptal

Van Spor FK  P – P  Afjet Afyonspor – İptal

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