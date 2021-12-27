Bayburt Özel İdarespor ilk yarıyı galibiyetle tamamladı

Bayburt Özel İdarespor sezonun ilk yarısını deplasmanda Ergene Velimeşespor’u 2-1 mağlup ederek tamamladı.

BAYBURTGÜNDEM- Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda başlayan maça her iki takımda 3 puan parolasıyla çıktı. Bayburt Özel İdarespor ilk yarıyı ilk 5 te tamamlamak, Ergene Velimeşe ise düşme hattından kurtulmak amacıyla mücadeleye başladı.

İlk yarının son maçına önemli eksikleriyle çıkan Bayburt Özel İdarespor iyi başladığı maçın 34 ncü dakikasında defansında yaptığı hatayı iyi değerlendiren ev sahibi ekip Velimeşespor, Oğuzhan Akgün attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden 4 dakika sonra Bayburt Özel İdarespor 37 nci dakikada Yunus Emre Yalçın’ın ayağından beraberlik golüne ulaştı 1-1. Maçın 45 dakikası bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci devresine her iki takımda istekli başladı. İkinci devrede iki değişiklik yapan Bayburt Özel İdarespor dakikalar ilerledikçe rakip kaledeki baskısını artırmaya başladı.

Dakikalar 83’ü gösterdiğinde topla buluşan Onur Kolay düzgün ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi 2-1.

Kalan dakikalarda beraberlik için rakip kaleye yüklenen Ergene Velimeşespor istediği gole ulaşamadı ve maç 2-1 Bayburt Özel İdarespor’un galibiyetiyle tamamlandı.

Yarı devrenin son maçını deplasman galibiyetiyle tamamlayan Bayburt Özel İdarespor aldığı 3 puanla devreyi 36 puanla tamamlamış oldu.

Aldığı galibiyetle ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlayan Bayburt Özel İdare Spor sezonun ikinci yarının ilk maçında 16 Ocak 2022 Pazar günü Sakaryaspor deplasmanında mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları:

Ergene Velimeşe 1 – 2 Bayburt Özel İdare Spor

Hekimoğlu Trabzon 1 – 1 Ankaraspor

Adıyaman FK 3 – 1 Bodrumspor

Diyarbekirspor 3 – 1 Sarıyer

Etimesgut Belediyespor 0 – 1 Serik Belediyespor

Niğde Anadolu FK 0 – 1 Van Spor FK

İnegölspor 0 – 1 Somaspor

Turgutluspor 0 – 0 Kahramanmaraşspor

Sakaryaspor 4 – 2 Sivas Belediyespor