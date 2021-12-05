Bayburt Özel İdarespor, Gençosmanda 3 puanla kapattı

Teknik Direktör Hakan Yılmaz’ı hafta içi gönderen Bayburt Özel İdarespor, kritik maça Taner Aras gözetiminde çıktı.

BAYBURTGÜNDEM- Yalçın Taşkınfurat, Sedat Etik, Efe Kurtuluş üçlüsünün yönetimiyle saat 13.00’te başlayan karşılaşma temsilcimizin 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Maça her iki takımda vasat bir futbol oynayarak başladı. Orta saha mücadelesiyle devam eden maçın 24. dakikasında topla buluşan Yunus Emre Yalçın ceza sahasının çaprazından sol ayağıyla kaleye gönderdiği top kaleci Özal Kekliğin solundan ağlara gitti Bayburt Özel İdarespor 1-0 öne geçti.

Beraberlik golü için rakip kalede gol arayan konuk ekip Adıyaman spor’dan Cengizhan Akgün yaklaşık 40 metreden sol ayağıyla kaleye gönderdiği top kaleci Zülküf Özer’in bakışları arasında ağlarla buluştu 1-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu.

Maçın ikinci yarısı Bayburt Özel İdarespor’un vuruşu ile başladı. İlk yarıdan farklı olmayan bir oyun anlayışını benimseyen iki takımda pas hataları yaşamaya başladı. 48. dakikada köşe vuruşundan gelen topu Uğur Mustafa Türk altı pas içerisinde boş kaleye gönderemedi.

Dakikalar 54’ü gösterdiğinde Bayburt Özel İdarespor ‘dan Sefa Narin sağ taraftan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Özal Kekliğin dışarı çıkacağını beklediği top köşeden ağlara gidince ev sahibi ekip ikinci gole kavuştu 2-1.

Adıyamanspor’dan Ogün Özçiçek 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın sonlarına doğru oyun disiplininden kopan Adıyamanspor kalesinde pozisyonlar vermeye başladı. Sarı siyahlılar rakip kalede kurdukları baskılı dakikalarda net pozisyonlardan yararlanamadı ve maçın 90 dakikası Bayburt Özel İdarespor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Yardımcı antrenör Taner Aras’ın gözetiminde Adıyaman FK karşısına çıkan ve önemli bir galbiyet elde eden Bayburt Özel İdarespor aldığı galibiyetle puanını 30’a çıkarırken, Adıyaman 10 puanda kaldı.

Bayburt Özel İdarespor 12 Aralık Pazar günü deplasmanda Afjet Afyon sporla karşılaşacak.

Haftanın maç sonuçları:

Bayburt Özel İdare Spor 2 – 1 Adıyaman FK

Bodrumspor 1 – 1 Hekimoğlu Trabzon

Çorum FK 0 – 1 İnegölspor

Etimesgut Belediyespor 2 – 2 Somaspor

Kahramanmaraşspor 4 – 0 Diyarbekirspor

Sarıyer 2 – 0 Niğde Anadolu FK

Serik Belediyespor 3 – 0 Ergene Velimeşe

Sivas Belediyespor 3 – 4 Afjet Afyonspor

Van Spor FK 2 – 2 Ankaraspor

Turgutluspor – Sakaryaspor