Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasakları kalktı.

Misli.Com 2.lig'de zor günler yaşayan ve ligin ilk yarısını 14 puanla 19.sırada tamamlayan Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağının kalkmasının sevinci yaşanıyor.

Sezon başı bir önceki başkan ve yönetiminin yanlış tranfer politikası nedeniyle borç batağına saplanan ve oyuncularına ödeme dahi yapamayan Bayburt Özel İdarespor,TFF ye verilen dosyalar nedeniyle transfer yasağı almıştı. Misli.com 2.Lig'in İlk yarısını mevcut kadro ile tamamlayan Bayburt Özel İdarespor'un bu zor günlerinde imdadına şimdiki başkan Şemsettin Çalışkan yetişti.

Göreve gelir gelmez kollarını sıvayan başkan Çalışkan, yapamaz denilen,kalkmaz denilen transfer yasaklarını tek başına kaldırarak tüm Bayburt halkını sevince boğdu.Soyadı gibi çalışarak büyük bir özveriyle tek başına 4 teknik adam ve 17 futbolcuya ait transfer yasaklarını kaldırdı.Başkan Şemsettin Çalışkan'ın bu hareketi diğer kulüp yöneticilerine hem örnek hem de ilham kaynağı oldu.Transfer yasağının kalkmasının ardından Bayburt Özel idarespor yönetimi ikinci yarıya iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklara başladı.Bir daha bu süreçleri yaşamamak için öncelikle kurumsal kimlik ve önce iyi kulup sonra iyi takım amacı olan başkan,dengeli ve net oyuncularla transfere başladı..