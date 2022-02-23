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Bayburt Özel İdarespor, Çorum deplasmanında Galip

Bayburt Özel İdarespor Çorumspor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılarak Sarıyer mağlubiyetini telafi etmiş oldu.

Bayburt Özel İdarespor, Çorum deplasmanında Galip
23 Şubat 2022 Çarşamba 17:14

BAYBURTGÜNDEM-  Çorum Şehir Stadyumunda saat 13.00 de başlayan maça 43 puanlı iki takımında 3 puan parolasıyla başladı.

Her iki takımında kontrollü başladığı maçın 45. dakikasında Tayyip Kanaryanın attığı golle Bayburt Özel İdarespor 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skorunu belirlemiş oldu.

Maçın ikinci yarısına değişikliklerle başlayan Çorumspor, beraberlik golünü bulmak için kanatlardan Bayburt Özel İdarespor’un kalesine yüklenmeye başladı.

60. dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlayan Bayburt Özel İdarespor kontra ataklarla rakip kalede gol aramaya başladı.

77 ile 85. dakika arasında 3 değişiklik birden yapan Bayburt Özel İdarespor, önde götürdüğü maçı iyice kontrol altına aladı.

Son dakikalarda Çorumspor’un yakaladığı pozisyonlardan gol sesi çıkmadı ve maçın 90 dakikası sonunda sahan galibiyetle ayrılan ve 3 puanın sahibi olan Bayburt Özel İdarespor önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Bayburt Özel İdarespor play-off potasından uzaklaşmamak için aldığı 3 puan Bodrumspor maçı öncesi büyük bir moral sağlamış oldu.

Puanını 46’ya yükselten Bayburt Özel İdarespor 27 Şubat Pazar günü kendi sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.

Haftanın maç sonuçları:

Çorum FK   0 – 1   Bayburt Özel İdare Spor

Somaspor  2 – 1  Serik Belediyespor

Van Spor FK  1 – 0   Kahramanmaraşspor

Niğde Anadolu FK   2 – 1   Diyarbekirspor

Adıyaman FK   0 – 5   Afjet Afyonspor

İnegölspor   1 – 0   Ergene Velimeşe

Ankaraspor   1 – 1   Turgutluspor

Bodrumspor   1 – 0   Sivas Belediyespor

Sarıyer      2 – 2   Etimesgut Belediyespor

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