2019 -2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele edecek Bayburt Özel İdare Spor ilk antrenmanını Genç Osman Stadında Teknik Sorumlu Metin İlhan ve ekibinin gözetiminde gerçekleştirdi.

21 Temmuz Pazar günü saat 17.00 da Genç Osman Stadında ilk antrenmanını gerçekleştiren Bayburt Özel İdare Spor 2 Temmuz Perşembe günü Yüksek İrtifa Kampı için Erzurum’a gidecek.

14 gün sürecek Yüksek İrtifa Kampı sonunda oyunculara Bayram tatili arası verileceğini belirten Teknik Sorumlu Metin İlhan: " 1 etap kampımızda yoğun bir çalışma temposu ile güç depolayıp yükleme yapacağız. İlk etap Kampı sonrasında vereceğimiz 2 günlük izin sonrası 13 gün sürecek İkinci etap kampı için 13 Ağustos da Bolu’da toplanacağız.

İkinci etap kampımız da hazırlık maçı ve taktik ağırlıklı çalışmalar ile devam edecek ve kamp sonunda yine 2 günlük izin sonrası maç haftası için Bayburt’ta kendi tesislerimizde buluşacağız.

İki etaplık kamp ve antrenmanlar la lige hazır hale geleceğiz ve bu arada da eksik gördüğümüz mevkilere de Transfer komitemizle birlikte transferler yapacağız.”