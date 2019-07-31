TFF İkinci Lig Kırmızı gurupta mücadele edecek Bayburt Özel İdare Spor yönetimi ve Kulüp Başkanı Muhammet Ali Karaoğlu kulüp tesislerinde yeni sezonu değerlendirdiler.

Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Muhammet Ali Karaoğlu; “ Yönetim kurulumuz olarak 2. Lig için hiçte uygun olmayan sosyal tesislerimizde bir iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu gördük. Bunun için yaklaşık bir milyon liralık bir bütçe ön gördük ve bir yöneticimiz vasıtasıyla bu kaynağı temin ettik. Bu kapsamda Takımımız antrenmanlarını Genç Osman stadyumunda yapıyordu bu durumda genç omsan stadyumu zemini çok yoruluyordu. Bunu engellemek için tesislerimizin içerisinde futbolcularımızın antrenmanlarını yapabilmeleri için çim saha yaptık.

Sosyal tesislerimizde konaklayan futbolcu kardeşlerimizin kaldıkları odalar istenilen güzellikte ve standart ta değildi. İkişer kişinin kalabileceği lavabosu oda içerisinde olan 11 adet yen oda yaptık. Otel konforunda sosyal tesislere kavuşuyoruz.

Yine futbolcularımızın güçlendirme antrenmanları yapacakları bir fitnes salonumuz yoktu. Yeni projemiz içerisinde bir adet fitnes salonu yapıyoruz “ dedi.

“ Transferde ince eleyip sık dokuyoruz” açıklamasını yapan Kulüp Başkan Yardımcısı ve Transfer Komitesi Başkanı Hayrettin Koçyiğit;

“ Transfer komitemiz yönetim kurulunun seçilmesinden hemen sonra oluşturuldu.” İlk önce Teknik Sorumlu konusunu çözmek için Şampiyon Takımımızın Hocası Özcan Kızıltan ile görüştük, ekonomik konular da anlaşamayınca yollarımızı ayırmaya karar verdik. İlerleyen süreçte hedefleri olan, kulübümüz bünyesine uygun bir isim olan Metin İlhan ve ekibiyle anlaşmaya vardık.

Geçen sene şampiyon olan kadrodan devam etmeme kararı aldığımız arkadaşlarımız oldu. Kendilerine verdikleri emek ve şampiyonluktaki katkılarından dolayı teşekkür edip yollarımızı ayırdık.

Şampiyon kadromuzdan kalecilerimiz Alişan ve İsmail beklerimiz Volkan, Yusuf Onur ve stoper İsmet orta saha da ise Haydar ile yeni sezonda da devam ediyoruz.

Yeni transfer olarak ta stoperler Ethem ve Ali, orta saha da Gencay, Berkay, Bilal ve Niyazi kenar oyuncuları olarak da Nevzat, Emre, Furkan ve altyapımızdan yetiştirdiğimiz Sertan ile forvete de Tayyib’i alarak güçlü bir kadro oluşturduk. Bir santrafor transferi ve transfer komitemiz ile Teknik ekibimizin ihtiyaç duyacağı nokta transfer ile sezona başlamayı düşünüyoruz.

Mevcut ekonomik yapı ile kulüplerin ayakta kalması mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda altyapımıza da gereken önemi vereceğiz. Şu an takımla birlikte Erzurum kampında 10 tane Bayburtlu futbolcumuz var. Geçtiğimiz seneden profesyonel olanlarla birlikte Altyapıdan 5 evladımızı A takımla kampa yolladık. Her sene 2-3 futbolcu çıkarabilirsek kulübümüzün kurtuluşu olacaktır. Takımda şans bulma imkânı olmayan futbolcularımızın da oynayarak kendilerini geliştirebilecekleri takımlara transferi konusunda yardımcı oluyoruz.

Bununla birlikte Akademi Ligine katılarak, Altyapımızdaki Bayburtlu sporcularımızın daha fazla müsabakada görev alarak maç tecrübesi kazanmalarını kişisel yeteneklerini geliştirmelerini, ilerde A takıma yükselerek Bayburt ve Bayburt sporumuza katkı vermelerini amaçlıyoruz.

Transfer de; ince eleyip sık dokuyarak, İlimize ve takımımız bünyesine uyum sağlayacak futbolcu kardeşlerimizi transfer etmeye çalıştık. Bunun sonucun da hemen hemen geçen seneki bütçenin altında bir harcama ile hedefe oynayan bir takım oluşturduk.

Tüm taraftarlarımızı, hemşehrilerimizi ve futbol severleri takımımıza destek vermeye çağırıyoruz.” dedi