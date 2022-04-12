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Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Çalışkan açıklamalarda bulundu

Sezonun bitimine sayılı maçlar kala An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Çalışkan açıklamalarda bulundu

Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Çalışkan açıklamalarda bulundu
12 Nisan 2022 Salı 16:42

BAYBURTGÜNDEM-  Sezonun bitimine kısa bir süre kala Kulüp Başkanı Celil Çalışkan An Zentrum Bayburtspor hakkında değerlendirmelerde bulunarak, basına açıklama yaptı.

Yola şampiyonluk parolasıyla çıktıklarını söyleyen Çalışkan, Bayburtlular tarafından An Zentrum Bayburt Özel İdare sporun yalnız bırakıldığını ve başarısının takdir edilmediğini vurguladı. Şehirden aldığı maddi desteğin yetersiz olduğunu ifade eden Çalışkan, gelen maddi destekle futbolcuların primlerinin bile karşılanmadığını belirtti. 

Taraftar gruplarının takımı eleştirirken hassas davranmaları gerektiği çağrısında bulunan Çalışkan, Bayburt-Niğde maçında futbolculara ‘formanızı çıkarın gidin’ diyerek tezahüratta bulunanlara sert çıktı. Kulübün başarılı bir oyun sergilediklerine değinen Çalışkan, “Bazen taraftarlar bana diyor ki başkan bizi şampiyon yapacaktın tamam gelin hep beraber olalım bu takımı şampiyon yapalım. Bu takım gerçekten başarılı bir takım, ben bu takımın futbolcularının, teknik direktörünün de sezon sonuna kadar arkasındayım” dedi.

 Tribünlerin boş bırakıldığını ve maçlarda taraftarlardan destek gelmediğini vurgulayan Çalışkan sözlerine şu şekilde devam eti: “Taraftarlar hep diyordu başkan tribün bitecek mi, ne zaman bitecek. Tribün bitti, şu an seyirci alabiliriz ama biz eski tribünümüzü dolduramıyoruz ki yeni tribüne seyirci alalım biz önce eskisini dolduralım, yenisine geçelim. 4 maçımız kaldı her hafta cebimizden para ödüyoruz maç oynatıyoruz sahaya galibiyet amacıyla çıkıyoruz. Taraftar grupları bakıyorum ki benim emeğimi hiçe sayıyorlar, son maçta yapmış oldukları davranış benim emeğime hakarettir. Hiçbir taraftar grubu, taraftar futbolculara hakaret edemez eleştirir belli düzeyde ama hakaret kabul edilebilir değil.

” Sezon bitimine 4 maç kaldığını söyleyen Çalışkan, Bayburtluların desteğini yine de beklediklerini, Bayburt’u play-off maçlarında iyi bir şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

 Yeni sezonda Başkanlığa aday olmayacağını ve kulüp başkanlığını bırakacağını ifade eden Çalışkan, An Zentrum Bayburtspor için ortaya yüreğini koyduğunu bu duruma rağmen yine de takdir edilmeyerek kulübün yalnız bırakıldığını sözlerine ekledi.

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