Muhammet Karaoğlu’nun Kulüp Başkanlığını bıraktığını açıklamasından sonra Bayburtözel idare başkanlığına İş Adamı Sayın Şemsettin Çalışkan seçildi.
Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Muhammet Karaoğlu’nun Kulüp Başkanlığını bıraktığını açıklamasından sonra Toplanan Yönetim Kurulumuz, Kulüp Başkanlığına İş Adamı Sayın Şemsettin Çalışkan beyin seçilmesine karar vermiştir.
Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Başkanın, Başkanımızın şahsına, Kulübümüze, Spor Camiasına ve Bayburt’umuza hayırlı olmasını diliyoruz.
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