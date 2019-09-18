 ﻿
Belediye’de Bundan Böyle Kayıp İlanları Yapılmayacak
Vali Cüneyt Epcim'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı
Eruzum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
Belediye Başkanı Pekmezciden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Cüneyt Epcim, Kılıçkaya Köyü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
banner399

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR BAŞKANINI SEÇTİ

Muhammet Karaoğlu’nun Kulüp Başkanlığını bıraktığını açıklamasından sonra Bayburtözel idare başkanlığına İş Adamı Sayın Şemsettin Çalışkan seçildi.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR BAŞKANINI SEÇTİ
18 Eylül 2019 Çarşamba 12:24

Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Muhammet Karaoğlu’nun Kulüp Başkanlığını bıraktığını açıklamasından sonra Toplanan Yönetim Kurulumuz, Kulüp Başkanlığına İş Adamı Sayın Şemsettin Çalışkan beyin seçilmesine karar vermiştir.

Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Başkanın, Başkanımızın şahsına, Kulübümüze, Spor Camiasına ve Bayburt’umuza hayırlı olmasını diliyoruz.

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI
Sonraki Haber
VALİ CÜNEYT EPCİM, GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.